नई दिल्ली। अमेरिका ने अपने देश में रहने वाले अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इसके तहत कई भारतीयों को भी वापस भेजा जा रहा है। 5 फरवरी को अमृतसर के श्री गुरु रामदासजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका के C-17 ग्लोबमास्टर प्लेन से 104 अवैध भारतीय अप्रवासी इंडिया पहुंचे। इसे लेकर देश में बवाल हो गया है क्योंकि उन्हें जानवरों की तरह भारत वापस भेजा जा रहा है। इसी बीच यूएस बॉर्डर पैट्रोल अवैध प्रवासी भारतीयों को भारत भेजे जाने का वीडियो शेयर किया है।

UBSP के अध्यक्ष माइकल डब्ल्यू. बैंक्स ने वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि यूएसबीपी और साझेदारों ने अवैध एलियंस को सफलतापूर्वक भारत लौटाया, जो सैन्य परिवहन का उपयोग करते हुए अब तक की सबसे दूर की निर्वासन उड़ान है। यह मिशन आव्रजन कानूनों को लागू करने और तेजी से निष्कासन सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यदि आप अवैध रूप से यहां आओगे तो आपको हटा दिया जाएगा।

USBP and partners successfully returned illegal aliens to India, marking the farthest deportation flight yet using military transport. This mission underscores our commitment to enforcing immigration laws and ensuring swift removals.

