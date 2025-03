New Delhi Railway Station: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रविवार रात को हालात बेकाबू हो गए. जब कई प्रमुख ट्रेनों के प्रस्थान में देरी के कारण प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई. इस दौरान स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि किसी भी तरह की घटना या चोट की खबर सामने नहीं आई है.

रविवार रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शिव गंगा एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जम्मू राजधानी एक्सप्रेस, लखनऊ मेल और मगध एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों के प्रस्थान में देरी हुई. इस वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 पर हजारों यात्री जमा हो गए. शिव गंगा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से एक घंटे से अधिक देरी से रवाना हुई. जबकि मगध एक्सप्रेस को उस समय प्लेटफॉर्म पर भी नहीं लाया गया था. स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पहले से ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी. जिसने भीड़ को और बढ़ा दिया. जम्मू राजधानी और लखनऊ मेल जैसी ट्रेनों की देरी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया.

Delhi | There was a heavy rush at New Delhi Railway Station, no stampede or stampede-like situation. The protocol of taking unreserved passengers through the holding area is being used: Ministry of Railways https://t.co/9Bf4uLs9Li

— ANI (@ANI) March 23, 2025