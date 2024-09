इजरायल ने हिजबुल्लाह चीफ़ हसन नसरल्लाह को मार गिराया, सदमे में 57 मुस्लिम देश, अब होगा महातांडव

नई दिल्ली। इजरायल ने हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्लाह को मार गिराया है। IDF ने नसरल्ल्हा की मौत की पुष्टि कर दी है। इज़राइल रक्षा बलों ने ट्वीट करके कहा है कि हिज़बुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। बता दें कि इससे पहले नसरल्ल्हा की मौत को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई थी।

Israel Defense Forces tweets “Hassan Nasrallah (Hezbollah leader) will no longer be able to terrorize the world.” pic.twitter.com/cGL37oWg4C

— ANI (@ANI) September 28, 2024