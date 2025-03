अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया में कोहराम है और शेयर बाजार आये दिन औंधे मुंह गिर रहे हैं. अमेरिका भी इसका शिकार हो रहा है और वहां पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. बीते दिनों की बात करें तो सोमवार को डाउ जोंस (Dow Jones) 1100 अंक टूटा था और नैसडेक (Nasdaq) सितंबर 2022 के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखी, जो कि 4 फीसदी से ज्यादा टूट गया था. इसके अलावा S&P500 इंडेक्स भी करीब 2.7% की गिरावट के साथ बंद हुआ. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप का आक्रामक रुख दुनिया को मंदी की आग में धकेल सकता है और ट्रंप खुद उस आग से अछूता नहीं रह पाएंगे.

रिच डैड, पुअर डैड (Rich Dad, Poor Dad ) के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) ने पोस्ट शेयर कर लोगों को अलर्ट किया है. उन्होंने कहा है कि जो आर्थिक मंदी (Financial Recession) 1929 में आई थी और मार्केट क्रैश हुआ था, अब आने वाली मंदी उसे भी पीछे छोड़ सकती है. वो लिकते हैं कि बुलबुला फूट रहा है और मुझे डर है कि यह गिरावट इतिहास की सबसे बड़ी हो सकती है. कियोसाकी ने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया था.

इस बीच रॉयटर्स ने एक सर्वे किया है जिससे पता चलता है कि Trump Tariff के असर से अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के इकोनॉमिस्ट्स चिंता में हैं. कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में 74 में से 70 अर्थशास्त्री मानते हैं कि मंदी का जोखिम बढ़ गया है और विशेष रूप से अमेरिका में. मतलब साफ है कि ट्रंप ने जो आग लगाई है उसमें उनका देश अमेरिका खुद भी बुरी तरह जलेगा.

THE EVERYTHING BUBBLE is bursting. I am afraid this crash may be the biggest in history.

Germany, Japan, and America have been the engines up to now.

Unfortunately our incompetent leaders led us into a trap….giant crash.

I wrote about this crash in my book RICH DAD’s…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) March 11, 2025