Kunal Kamra: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन्हें गद्दार बताकर फंसे स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा घिरते जा रहे हैं. महाराष्ट्र सरकार ने उनकी कॉल डिटेल और बैंक स्टेटमेंट की जांच कराने का ऐलान किया है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि कॉमेडी तक ठीक है लेकिन किसी को इस तरह का मजाक करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. कामरा माफी मांगें. स्टैंडअप कॉमेडियन के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद अब बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने सोमवार को हैबिटेट क्लब के अवैध हिस्से को गिरा दिया. यहीं पर कामरा ने कॉमेडी की थी और शिंदे को गद्दार बताया था. एक वीडियो में कर्मचारी अवैध हिस्से को ढहाते हुए देखे जा सकते हैं.

#WATCH | Comedian Kunal Kamra row | BMC (Brihanmumbai Municipal Corporation) initiates demolition of the illegal portion of Habitat Studio, in Mumbai. pic.twitter.com/5Ed5CaqLnj

— ANI (@ANI) March 24, 2025