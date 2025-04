Delhi Weather: दिल्ली-NCR में फिर चली धूल भरी आंधी, आसमान में गरज रहे बादल, अगले कुछ घंटो में बारिश का अलर्ट

Delhi Weather: राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में तेज आंधी चल रही है. इसके साथ ही कई इलाकों में बूंदाबांदी बारिश भी हो रही है. मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि अगले 2 घंटों के दौरान पूरी दिल्ली और एनसीआर में धूल भरी आंधी के बाद गरज के साथ हल्की से मध्यम वारिश और बिजली (40-60 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं) गिरने की आशंका है.

दिल्ली में धूल भरी आंधी चलने से कई इलाकों में पेड़ों की टहनियां गिर गईं. अब वहीं कई इलाकों में जाम की स्थिति बन रही है. गाड़ियों को आने-जाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. पीक आवर होने के कारण सड़कों पर वाहनों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं. धूल भरी आंधी के कारण दिख भी कम रहा है.

इसके साथ ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र,नारनौल, कैथल, नरवाना, राजौंद, असंध, बरवाला, जींद, हिसार, हांसी, महम, तोशाम, भिवानी, चरखी दादरी, मटनहेल, कोसली, महेन्द्रगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के गंगोह, मुज़फ्फरनगर, सादाबाद और राजस्थान के कोटपुतली, लक्ष्मणगढ़ में अगले 2 घंटों के भीतर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

#WATCH | Delhi: Branches of trees fell after the National Capital experienced dust storm in several areas.

(Visuals from Mandi House) pic.twitter.com/WDIFs9tv8r

— ANI (@ANI) April 11, 2025