देश में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ रहे हैं. खासकर केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली में. एक्टिव केस की संख्या 1200 से अधिक हो गई है और 12 लोग जान गंवा चुके हैं. इसका मुख्य कारण JN.1 वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन का ही एक सब-वेरिएंट है. जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चिंता जताई है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक फरवरी 2025 के मध्य से दुनियाभर में SARS-CoV-2 वायरस की गतिविधि में बढ़ोतरी हो रही है. WHO के आंकड़ों के अनुसार कोविड टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट 11% तक पहुंच गया है, जो जुलाई 2024 के बाद सबसे अधिक है.

देश में कोरोना केस 1200 के पार, 12 मरे

देश में Covid-19 के एक्टिव केसेज की संख्या 1200 से ज्यादा हो गई है जिसमें सबसे ज्यादा मामले केरल में आ रहे हैं. इस राज्य में कोरोना के 430 मामले आ चुके हैं जबकि महाराष्ट्र में 208 लोग कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं. दिल्ली और कर्नाटक में भी कोरोना के 100 से ज्यादा एक्टिव केस हैं. पिछले 24 घंटों की तो बिहार में 6 कोरोना के केस सामने आए. वहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है.



WHO बोला कोरोना वैरिएंट्स के ट्रेंड में बदलाव

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2025 की शुरुआत से कोरोना वैरिएंट्स के ट्रेंड में थोड़ा बदलाव आया है. LP.8.1 वैरिएंट घट रहा है. जबकि NB.1.8.1 को Variant Under Monitoring (निगरानी वैरिएंट) है. यह बढ़ोतरी विशेष रूप से ईस्टर्न मेडिटेरेनियन (पूर्वी भूमध्यसागर क्षेत्र), साउथ-ईस्ट एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक (पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र) में हो रही है. WHO के मुताबिक मौजूदा संक्रमण स्तर पिछले साल के इसी समय जैसी ही स्थिति को दर्शाते हैं.

WHO ने किया आगाह

WHO ने यह भी कहा कि अब तक कोविड-19 के प्रसार में कोई स्पष्ट मौसमी पैटर्न नहीं दिख रहा है. WHO ने सभी सदस्य देशों से आग्रह किया है कि वे जोखिम आधारित और इंटीग्रेडेट स्ट्रैटेजी के अनुसार कोविड प्रबंधन करें. WHO महानिदेशक की सिफारिशों का पालन करें.वैक्सीनेशन प्रोग्राम बंद न करें, इसे जारी रखें. वैक्सीन गंभीर बीमारी और मौत से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है.

ये भी पढ़ें-



फिर लौट रही कोरोना महामारी! भारत में मिले 4 नए सब वैरिएंट, जानें ये कितने खतरनाक