कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे मंगलवार को कर्नाटक में कांग्रेस की समर्पण-संकल्प रैली में पहलगाम हमले के लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा. उन्होंने कहा कि पहलगाम में 26 पर्यटक इसलिए मारे गए क्योंकि मोदी सरकार ने वहां लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई थी. पीएम मोदी खुद कश्मीर नहीं गये क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने उनसे न जाने को कहा था. सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने पर्यटकों से पहलगाम न जाने के लिए क्यों नहीं कहा? अगर उन्हें बताया गया होता तो 26 लोगों की जान बचाई जा सकती थी. ऑपरेशन सिंदूर तो छोटा सा युद्ध है.



Vijayanagara, Karnataka | On the Pahalgam terror attack, Congress President Mallikarjun Kharge says, “26 people were killed in Kashmir because the Modi govt didn’t provide security to tourists there. Modi did not go to Kashmir because the Intelligence agencies asked him not to.… pic.twitter.com/rDGvsaLWqs

