26/11 Mumbai Attack Accused Tahawwur Rana: मुंबई हमले का मास्टर माइंड तहव्वुर हुसैन राणा अब भारतीय एजेंसियों के गिरफ्त में है. जांच एजेंसी एनआईए आज उसे लेकर अमेरिका से भारत पहुंची. इस बीच राणा को लेकर सोशल मीडिया पर बहस हो रही है. लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे नरपिशाच के लिए ट्रायल की जरूरत नहीं, उसे तत्काल फांसी दी जाए जबकि कुछ लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग कर रहे हैं. उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने तहव्‍वुर हुसैन राणा के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए कहा है कि कसाब की तरह तहव्वुर हुसैन राणा को भी सुनवाई का मौका मिलना चाहिए.

पृथ्‍वीराज चव्‍हाण ने कहा कि मुंबई हमले के दे सूत्रधार थे तहव्‍वुर राणा और डे‍व‍िड कोलमैन हेडली, इनका नाम 2009 में मुंबई पुलिस ने प्रत्यर्पण के लिए दिया था. उसके बाद जांच हुई, हमारे वकील भी अमेरिका गये लेकिन तहव्वुर राणा ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया जबकि हेडली ने कर लिया. इसके बाद हेड‍ली अमेरिकी सरकार से मिल गया और अब वो अमेरिका से पगार ले रहा है. उसे लाना मुश्किल है. लेकिन दूसरे को लंबी लड़ाई के बाद लाया गया है. हमारी मांग है कि अजमल कसाब की तरह राणा को भी ट्रायल में अपना पक्ष रखने का पूरा हक मिले, फिर सजा हो. दुनिया इस ट्रायल की तरफ देखेगी कि भारत में कानून का राज है या कंगारू कोर्ट है.

#WATCH | Mumbai: On 26/11 Mumbai attacks accused Tahawwur Rana’s extradition to India, Congress leader Prithviraj Chavan says, “…Rana has not confessed to his crime, while David Coleman Headley has admitted to have played a role. So, the American Government decided to make… pic.twitter.com/6DCmQnHhRD

