China Cargo Ship Fire Video: केरल के अझिक्कल तट से करीब 44 समुद्री मील दूर समुद्र में सिंगापुर के झंडे वाले कंटेनर शिप एमवी वान हाई 503 में भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट और आग की घटना के बाद भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की तत्परता ने कई लोगों की जान बचाई। चीन ने इस बचाव अभियान के लिए भारत का आभार जताया है।

जहाजों में लगी आग के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। देखने से साफ पता चलता है कि यह आग भीषण थी जिसमें लोगों को बचा लेना आसान नहीं था लेकिन फिर भी भारतीय नेवी ने इस कार्य को आसानी से अंजाम दिया।

खबरों के मुताबिक 9 जून को कोलंबो से मुंबई पोर्ट जा रहे एमवी वान हाई 503 में अचानक डेक के नीचे विस्फोट हो गया। इसके बाद जहाज में आग लग गई। शिप पर 22 लोग सवार थे, जिनमें 14 चीनी के नागरिक थे, और 6 ताइवानी थे। इस हादसे में 4 लोग लापता हैं और 5 घायल बताए जा रहे हैं।

#UPDATE | Fires & explosions persist from mid‑ships to the container bay ahead of the accommodation block. Forward‑bay fire is now under control, though thick smoke remains. Vessel is listing approx 10–15° to port. More containers reported overboard. India Coast Guard ships… https://t.co/CgK0mYslwJ pic.twitter.com/ubt1PsQWhd

#WATCH | MV WAN HAI 503 on passage from Colombo to Nhava Sheva reported an explosion under deck in position 315, Kochi 130. 04 crew reported missing and 05 crew injured. The ship was carrying containerised cargo with a total crew of 22. CGDO on task diverted for assessment. ICGS… pic.twitter.com/HLCZRlKoAo

