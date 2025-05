पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिछले दिनों हुई हिंसा पर न्यायालय द्वारा गठित SIT की रिपोर्ट आ गई है. इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिसको लेकर भाजपा आग बबूला है. पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की हिंदुओं के प्रति निर्ममता साफ़-साफ़ दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद घटना को लेकर जो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी गई है उससे तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का नक़ाब ओढ़े लोगों का नकाब उतर गया है.

#WATCH | Delhi: BJP MP Sudhanshu Trivedi says “The way a specific type of politics is going on in the country at present, it seems that it is ready to go to any lengths to destroy the internal security and structure of the country. Today, after the report of the SIT constituted… pic.twitter.com/TNWVZ5cYAn

— ANI (@ANI) May 21, 2025