ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और न ही भाजपा कांग्रेस की लड़ाई. बेशक इस ऑपरेशन के शुरू होने से पहले विपक्ष खास तौर से कांग्रेस ने मोदी सरकार का साथ देने का वादा किया था लेकिन अब वही कांग्रेस इस ऑपरेशन के दौरान कहां कहां चूक हुई उसे ढूंढ रही है. कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक वीडियो को आधार बनाया और पूछा कि पाकिस्तान को सूचना देने की वजह से हमारे कितने जेट ध्वस्त हुए?

भाजपा इसको लेकर दम भरती रही है कि इसका जवाब डीजीएमओ ने दे दिया है. कांग्रेस भला इससे कहां संतुष्ट होने वाली थी लिहाजा राहुल गांधी के अलावा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पवन खेड़ा सब मैदान में आ खड़े हुए. उधर से भाजपा सांसद संबित पात्रा, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय से लेकर पूनावाला तक मैदान में उतर गये. दोनों तरफ से पोस्टर और मीम्स बनने लगे. अमित मालवीय ने राहुल गांधी का पाकिस्तानी जनरल मुनीर का आधा चेहरा लगाकर पहले पोस्टर पोस्ट किया, फिर मीम्स.

It is not surprising that Rahul Gandhi is speaking the language of Pakistan and its benefactors. He hasn’t congratulated the Prime Minister on the flawless #OperationSindoor, which unmistakably showcases India’s dominance. Instead, he repeatedly asks how many jets we lost—a… pic.twitter.com/BT47CNpddj

— Amit Malviya (@amitmalviya) May 20, 2025