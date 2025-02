नई दिल्ली। अमेरिका से भगाये गए भारतीय पर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर सदन में सरकार का पक्ष रखेंगे। दोपहर 2 बजे संसद में इस मुद्दे पर वो जवाब देंगे।

EAM Dr S Jaishankar to make a statement in Parliament at 2 pm today over the issue of deportation of alleged illegal Indian immigrants from the US. pic.twitter.com/xtMX8ZJ5cH

— ANI (@ANI) February 6, 2025