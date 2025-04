Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. बैसरन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की. जिसमें 27 व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य घायल हुए. इस हमले का एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है. जिसमें एक महिला अपने पति की जान बचाने की गुहार लगाती दिख रही है. उसका कहना है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर उसके पति को गोली मारी.

चश्मदीदों के अनुसार हमला दोपहर करीब 2:30 बजे बैसरन घाटी में हुआ. जो पैदल या घोड़ों से ही पहुंचा जा सकता है. आतंकी सैन्य वर्दी में थे और उन्होंने पर्यटकों से उनका नाम और धर्म पूछा. एक महिला ने रोते हुए बताया ‘मैं और मेरे पति भेलपुरी खा रहे थे. आतंकी आए और बोले, ‘ये मुस्लिम नहीं लग रहे, इन्हें मार दो.’ फिर मेरे पति को गोली मार दी.’ एक अन्य वीडियो में एक महिला अपने घायल बेटे के लिए चीख-चीखकर मदद मांग रही थी. ‘कोई मेरे बेटे को बचा लो, वो वहां घास में पड़ा है.’ इन दृश्यों ने मौके पर मौजूद लोगों को स्तब्ध कर दिया.

हमले के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक महिला अपने पति को कुर्सी पर बैठाए हुए मदद की गुहार लगा रही है. वह कहती है ‘प्लीज मेरी मदद करो, इन्हें गोली लगी है.’ एक अन्य महिला अपने घायल बेटे की ओर इशारा करते हुए कहती है. ‘वो वहां पड़ा है, उसे बचा लो.’ स्थानीय लोग घायलों को घोड़ों पर लादकर नीचे लाए, जबकि कुछ को हेलिकॉप्टर से निकाला गया. ‘मेरे पति को सिर में गोली लगी है.’ एक अन्य महिला ने पीटीआई को फोन पर बताया, जो अपनी पहचान नहीं बता सकी.

Their fault was just that they were Hindus. Pecefulls shot him after confirming that he is not a Muslim. I have said this many times Secularism is just one way. They will not ask before shooting you if you are secular or non secular Hindu. #PahalgamAttackpic.twitter.com/9ZEP5jexeo

