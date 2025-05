पंजाब के अमृतसर जिले में मजीठा रोड बाईपास के पास मंगलवार सुबह 9.30 बजे जहां विस्फोट हुआ उसमें घायल शख्स की मौत हो गई है. विस्फोट के कारण उस मृत व्यक्ति के दोनों हाथ और कलाइयों से ऊपर तक उड़ गए थे. यह शख्स आतंकी संगठन बब्बर खालसा का सदस्य बताया जा रहा है. इस धमाके को लेकर खुलासा हुआ है कि यह आतंकियों का अड्डा था.

अमृतसर के डीआईजी सतिंदर सिंह ने बताया कि ब्लास्ट से संबंधित जितने भी मामले थे, उनमें सामने आया है कि जो कोई ब्लास्ट वाली चीज होती थी या कोई ग्रेनेड होता था उसे इस जगह पर रखकर उसकी तस्वीर भेज देते थे और संगठन के दूसरे सदस्य को मैसेज देते थे कि यहां से उसे कलेक्ट करना है. उन्होंने बताया कि निशानी के तौर पर खंबा बताया जाता था. यह शख्स उसी विस्फोटक को यहां लेने आया था और ब्लास्ट हो गया.

#WATCH | Amritsar, Punjab | Deputy Inspector General of Police (DIG) (Border Range) Satinder Singh says, “The person who was injured has died. He is a member of a terrorist organisation and he had come to retrieve the explosive consignment…We have received a lot of… https://t.co/TgA6FvetnF pic.twitter.com/bTsK6UGYNa

