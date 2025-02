PM Modi France Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में एआई समिट को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मौजूदा दौर में AI से जुड़े जोखिमों और सुरक्षा पर चर्चा की। पीएम ने कहा कि AI इस शताब्दी में दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। यह मानवता के लिए मददगार साबित हो रहा। इसपर हमें गहराई से सोचना और चर्चा करना है।

#WATCH | PM Modi addresses the AI Action Summit in Paris

“We must develop open source systems that enhance trust and transparency. We must build quality data centres free from biases, we must democratize technology and create people centre applications. We must address concerns… pic.twitter.com/FY7UojAIqy

— ANI (@ANI) February 11, 2025