Raghav chaddha: पहलगाम आतंकी हमले के बाद वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की चर्चा तेज हो गई है. भारत ने हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को मजबूती से उठाया और आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई का संकल्प दोहराया. आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा ने ग्लोबल एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ साझा वैश्विक मंच बनाने की वकालत की. उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था से आतंकवाद को वैश्विक समर्थन मिलना बंद होगा और इसे जड़ से खत्म करने में मदद मिलेगी.

राघव चड्ढा ने कॉन्फ्रेंस में भारत का पक्ष रखते हुए कहा पहलगाम हमले में देश ने 26 मासूम और निर्दोष नागरिकों को खोया. इसे किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जा सकता. उन्होंने भारत द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई विशेष रूप से ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सराहना की. चड्ढा ने कहा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वैश्विक स्तर पर अपनी नई और सशक्त छवि प्रस्तुत की है. यह संदेश स्पष्ट है कि अब भारत पर हमला करने वाले किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा.

At the global stage, I called upon the world to join hands and build a united global front against Pakistan-sponsored terrorism.

Today, at the prestigious Asian Leadership Conference in South Korea, where leaders from more than 47 nations come together, I put forth India’s… pic.twitter.com/Hgffes9Aku

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) May 21, 2025