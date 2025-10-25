Live Breaking news in India Today: देशभर में शुरू हुआ छठ त्योहार, दिल्ली में कम हुआ प्रदूषण; फिर भी है स्वास्थ्य के लिए है खतरा

Live Breaking news in India Today: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में छठ त्योहार की शुरुआत हो गई है. यह एक वैदिक त्योहार है जो खासतौर से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ-साथ नेपाल में भी मनाया जाता है. इस त्योहार में महिलाएं अपने पुत्रों की भलाई और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं. यह कठिन व्रत होता है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही सीरीज में 2-0 से आगे है. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम पहले गेंदबाजी कर रही है. उधर, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को तीन चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे. शाह की पहली रैली परबत्ता विधानसभा में होगी. दूसरी मुंगेर और तीसरी नालंदा में होगी. बिहार में चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है. राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव शनिवार को कई जनसभा को संबोधित करेंगे. तेजस्वी शनिवार को ही खगड़िया का भी दौरा करेंगे और अपने प्रत्याशियों के वोट मांगेंगे.

