Live Breaking news in India Today: देशभर में शुरू हुआ छठ त्योहार, दिल्ली में कम हुआ प्रदूषण; फिर भी है स्वास्थ्य के लिए है खतरा

🕒 Updated: October 25, 2025 11:21:30 AM IST

Live Breaking news in India Today: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में छठ  त्योहार की शुरुआत हो गई है. यह एक वैदिक त्योहार है जो खासतौर से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ-साथ नेपाल में भी मनाया जाता है. इस त्योहार में महिलाएं अपने पुत्रों की भलाई और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं. यह कठिन व्रत होता है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही सीरीज में 2-0 से आगे है. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम पहले गेंदबाजी कर रही है. उधर, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को तीन चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे. शाह की पहली रैली परबत्ता विधानसभा में होगी. दूसरी मुंगेर और तीसरी नालंदा में होगी. बिहार में चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है. राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव शनिवार को कई जनसभा को संबोधित करेंगे. तेजस्वी शनिवार को ही खगड़िया का भी दौरा करेंगे और अपने प्रत्याशियों के वोट मांगेंगे. 

Live Breaking news in India Today: देशभर में शुरू हुआ छठ त्योहार, बिहार में अमित शाह और तेजस्वी यादव प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट

  • 11:21 (IST) 25 Oct 2025

    अब पूरी तरीक़े से बंद नहीं रहेगा शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़

    एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ़ डिफेंस के बीच मीटिंग के में यात्रियों की सुविधा को ध्यान रखते हुए दो चरणों में रनवे मेंटेनेंस का फ़ैसला लिया गया है. पहले चरण में 26 अक्टूबर से छह नवंबर के बीच क्लोज़र रहेगा. इस दौरान सुबह 5 बजे से दोपहर12 तक फ़्लाइट ऑपरेट होगी. इसके बाद यानी दोपहर 12 बजे से सुबह 5 बजे तक रनवे का मेंटेनेंस होगा. इसके साथ ही दूसरे चरण में 7से 18 नवंबर के बीच रनवे के मेंटेनेंस का काम होगा. इस दौरान सुबह 5 बजे से रात11 तक फ़्लाइट ऑपरेशन होगा और रात में मेंटेनेंस का काम होगा. 

  • 10:36 (IST) 25 Oct 2025

    दिल्ली में कम हुआ प्रदूषण, फिर भी है स्वास्थ्य के लिए है खतरा

    दिल्ली में वायु गुणवत्ता में फिर से गिरावट दर्ज की गई है, जिससे AQI 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया है. शनिवार सुबह आनंद विहार क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 412 दर्ज किया गया ये स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, जबकि पहले से बीमार लोगों पर इसका गंभीर असर हो सकता है. प्रदूषण के बिगड़ते हालात के कारण संबंधित एजेंसियों ने इंडिया गेट समेत कई जगहों पर एंटी-स्मॉग गन को तैनात कर दिया है.

  • 09:15 (IST) 25 Oct 2025

