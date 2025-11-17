Breaking News 17 November: SP नेता की मांग- अखिलेश यादव संभालें INDIA Block की कमान, Breaking News 17 November:  संदिग्ध आतंकी उमर का एक और सहयोगी गिरफ्तार

17 November Breaking News Live: देश-दुनिया के लिए सोमवार (17 नवंबर, 2025) का दिन अहम रहा. भारत से लेकर बांग्लादेश और सऊदी अरब में फैसले और हादसे हुए. एक ओर जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को 2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई तो वहीं, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है. बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आरोपों पर फैसला सुनाया है. इसके अलावा विदेश मंत्री एस. जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे. दोनों नेता भारतरूस संबंधों पर चर्चा करेंगे. बिहार चुनाव के बाद नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है. बिहार की राजधानी पटना में 19 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी. वहीं, बिहार में एनडीए की जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तारीख भी तय हो चुकी है. 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा. इसमें पीएम मोदी से लेकर कई राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे.
थप्पड़ कांड में DUSU की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा पर ऐक्शन; 2 माह के लिए सस्पेंड
डीयू प्रशासन ने डूसू की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा को दो महीने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के संयुक्त सचिव पद से सस्पेंड कर दिया है.इस अवधि के दौरान वह डीयू के किसी कॉलेज में प्रवेश भी नहीं कर सकेंगी.
अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 सम्मन भेजे हैं. दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR दर्ज की थी.
नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे: उपेंद्र कुशवाहा
बिहार चुनाव नतीजों के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे. वहीं, वोट चोरी को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा, जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं वो कुछ बोल ही नहीं रहे. अगर चोरी होती तो लोग बोलते।. अब उन्हें समझ आ जाना चाहिए कि ये फालतू का मुद्दा है। ऐसा मुद्दा लेकर चलेंगे तो यही दुर्गति होगी. अभी भी होश में नहीं हैं तो उनका भगवान मालिक है.
तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया
राघोपुर से आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है. इस बार के चुनाव में आरजेडी को मात्र 25 सीटें मिली हैं. बिहार में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम 24 सीटों पर जीत की जरूरत होती है.
Breaking News 17 November: देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास हुए ब्लास्ट मामले में NIA की कार्रवाई जारी है. ताजा मामले में NIA ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से संदिग्ध आतंकी उमर के एक और सहयोगी को गिरफ्तार किया है.
Breaking News 17 November: बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष की करारी हार हुई है. इसके बाद इंडिया ब्लॉक के अंदर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है. समाजवादी पार्टी के एक नेता ने मांग की है कि अब वक्त आ गया है कि अखिलेश यादव इसकी कमान संभाल लें. केंद्र में विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक का कोई अकेला औपचारिक नेता नहीं है, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बाय डिफॉल्ट इसका अगुवा समझा जाता है.
Breaking News 17 November: कर्नाटक में हिरणों की मौत का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. मिली जानकारी के मुताबिक, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से 31 काले हिरणों मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया. हिरणों की मौत को लेकर जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
Breaking News 17 November: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक बार फिर से भारत से पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है. बांग्लादेश की एक अदालत के शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद मोहम्मद युनूस सरकार ने एक बार फिर से अपनी मांग को दोहराया है. बांग्लादेश सरकार ने कहा कि वर्तमान प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे.
Breaking News 17 November: : पारिवारिक कलह पर सवाल पूछने पर आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने बैठक से निकल कर कहा कि बैठक में लालू यादव ने स्पष्ट सन्देश दे दिया है कि तेजस्वी यादव ने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है. तेजस्वी ही पार्टी के अगले नेता हैं.