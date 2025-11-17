Breaking News 17 November: SP नेता की मांग- अखिलेश यादव संभालें INDIA Block की कमान, Breaking News 17 November:  संदिग्ध आतंकी उमर का एक और सहयोगी गिरफ्तार

17 November Breaking News Live: देश-दुनिया के लिए सोमवार (17 नवंबर, 2025) का दिन अहम रहा. भारत से लेकर बांग्लादेश और सऊदी अरब में फैसले और हादसे हुए. एक ओर जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को 2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई तो वहीं, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है. बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आरोपों पर फैसला सुनाया है. इसके अलावा विदेश मंत्री एस. जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे. दोनों नेता भारतरूस संबंधों पर चर्चा करेंगे. बिहार चुनाव के बाद नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है. बिहार की राजधानी पटना में 19 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी. वहीं, बिहार में एनडीए की जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तारीख भी तय हो चुकी है. 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा. इसमें पीएम मोदी से लेकर कई राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे.

थप्पड़ कांड में DUSU की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा पर ऐक्शन; 2 माह के लिए सस्पेंड

डीयू प्रशासन ने डूसू की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा को दो महीने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के संयुक्त सचिव पद से सस्पेंड कर दिया है.इस अवधि के दौरान वह डीयू के किसी कॉलेज में प्रवेश भी नहीं कर सकेंगी.

अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 सम्मन भेजे हैं. दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR दर्ज की थी.

नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे: उपेंद्र कुशवाहा

बिहार चुनाव नतीजों के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे. वहीं, वोट चोरी को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा, जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं वो कुछ बोल ही नहीं रहे. अगर चोरी होती तो लोग बोलते।. अब उन्हें समझ आ जाना चाहिए कि ये फालतू का मुद्दा है। ऐसा मुद्दा लेकर चलेंगे तो यही दुर्गति होगी. अभी भी होश में नहीं हैं तो उनका भगवान मालिक है.

तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया

राघोपुर से आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है. इस बार के चुनाव में आरजेडी को मात्र 25 सीटें मिली हैं. बिहार में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम 24 सीटों पर जीत की जरूरत होती है.