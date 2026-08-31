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एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने डिजिट इंडिया टॉप अप्लायंसेज अवार्ड्स 2026 में हासिल की बड़ी जीत

By: Inkhabar Brand Desk | Published: August 31, 2026 3:26:45 PM IST

टीवी, रेफ्रिजरेटर, रेजिडेंशियल एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, डिशवॉशर और एयर प्यूरीफायर श्रेणियों में इनोवेशन में उत्कृष्टता के लिए 10 उत्पादों को मिली मान्यता
टीवी, रेफ्रिजरेटर, रेजिडेंशियल एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, डिशवॉशर और एयर प्यूरीफायर श्रेणियों में इनोवेशन में उत्कृष्टता के लिए 10 उत्पादों को मिली मान्यता


नई दिल्ली,26 अगस्त: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (LGEIL) को नई दिल्ली में आयोजित एक गाला सेरेमनी में डिजिट इंडिया के टॉप अप्लायंस अवार्ड्स 2026 में कई उत्पादों (10) की जीत के साथ सम्मानित किया गया है। टाइम्स नेटवर्क की एक पहल और भारत के सबसे पुराने टेक्नोलॉजी मीडिया ब्रांड digit.in द्वारा प्रस्तुत (जिसे स्वतंत्र उत्पाद परीक्षण में 25 वर्षों से अधिक की विशेषज्ञता प्राप्त है), ये पुरस्कार श्रेणी के लिए भारत के पहले पूर्णतः डेटासंचालित मूल्यांकन तंत्र के माध्यम से होम अप्लायंस इनोवेशन में उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकीपृथ्वी विज्ञानप्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), कार्मिकलोक शिकायत और पेंशन (पीपी/डीओपीटी), और परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंहऔर शाम के दूसरे मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उपस्थित थे।

उपभोक्तामतदान वाली लोकप्रियता प्रतियोगिताओं के विपरीतडिजिट इंडिया के टॉप अप्लायंस अवार्ड्स एक कठोर, ‘लैबफर्स्ट‘ मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित हैं। प्रत्येक नामांकित उत्पाद का परीक्षण मुंबई और नोएडा में डिजिट की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं के अंदर किया जाता हैजिन्हें थर्मल इमेजिंग डायग्नोस्टिक्स से लेकर संपूर्ण ग्राहक सहायता चक्र तक 150 से अधिक तकनीकी मापदंडों के मैट्रिक्स के आधार पर परखा जाता है। इस तकनीकी स्कोरिंग की समीक्षा एक स्वतंत्र विशेषज्ञ जूरी पैनल द्वारा की जाती हैजिनकी देखरेख विजेताओं के चयन से पहले मूल्यांकन की अंतिम परत बनाती है। ये पुरस्कार 36+ अप्लायंस श्रेणियों में फैले हुए हैं और डिजिट के संपादकीय इकोसिस्टम में प्रचारित किए जाते हैंजो डिजिटलवीडियोप्रिंट और सोशल प्लेटफॉर्म पर मासिक रूप से 4 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचता है।

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जूरी में काउंटरप्वाइंट रिसर्च के रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठकआईडीसी के एवीपी नवकेंदर सिंह और टाइम्स नेटवर्क के टेक्नोलॉजी एडिटर मानस तिवारी के साथसाथ डिजिट की एडिटोरियल टीम के सीनियर मेंबर्स शामिल थेजिन्होंने लैबोरेटरी टेस्टिंग डेटारियलवर्ल्ड यूजेबिलिटी और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए इनोवेशन की प्रासंगिकता के आधार पर नॉमिनेटेड उत्पादों का मूल्यांकन किया।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने डिजिट इंडिया टॉप अप्लायंसेज अवार्ड्स 2026 में हासिल की बड़ी जीत

एलजी के विजेता उत्पादों में शामिल हैं:

क्र.सं.

श्रेणी

पुरस्कार का शीर्षक

मॉडल

उत्पाद विवरण

1

एयर कंडीशनर

बेस्ट 5-स्टार स्प्लिट एयर कंडीशनर

एलजी DUALCOOL एआई कन्वर्टिबल एसी (AS-Q20JWZE))

एआई कन्वर्टिबल 6-इन-1 कूलिंग और डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ 5.77 ISEER रेटिंगएनर्जी मैनेजर+ और थिनक्यू के जरिए बिजली के उपयोग को अनुकूलित करते हुए 55°C तक के तापमान में कूलिंग करता है।

2

रेफ्रिजरेटर

बेस्ट फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर

एलजी GV-K25FFGFB

इंस्टाव्यू नॉकट्वाइस ग्लास, 610L क्षमतानॉनप्लंबिंग ऑटो आइस मेकरडोरकूलिंग+ और फुल थिनक्यू वाईफाई कंट्रोल।

3

रेफ्रिजरेटर

वैल्यू फॉर मनी (सिंगल डोर)

एलजी GLDL2156ZHSL

5-स्टार रेटेड 201L सिंगलडोर यूनिट स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर और ऑटो स्मार्ट कनेक्ट के साथजो पावर कट के दौरान भोजन को ताज़ा रखता है।

4

वाशिंग मशीन

बेस्ट फ्रंट लोड वाशिंग मशीन

एलजी FX1412A9K

एआई डायरेक्ट ड्राइव 2.0 फैब्रिक के वजनप्रकार और गंदे होने के स्तर का पता लगाता हैऔर सर्वोत्तम वॉश परफॉरमेंस देने के लिए 20,000+ डेटा पॉइंट्स में से उपयुक्त वॉश पैटर्न चुनता हैडिजिटल डायलईज़ीडिस्पेंसटर्बोवॉश 360° और थिनक्यू वाईफाई के साथ 12kg कैपेसिटी।

5

वाशिंग मशीन

बेस्ट स्टैकेबल वाशिंग मशीन

एलजी वॉशटावर (FWT1310BG)

स्पेससेविंग यूनिबॉडी डिज़ाइन 13kg वॉशर और 10kg ड्रायर को एक सिंगल यूनिट में जोड़ता हैजिसमें एआई डायरेक्ट ड्राइव और एक सेंट्रलाइज्ड टच कंट्रोल पैनल है।

6

टेलीविज़न

बेस्ट ओएलईडी टीवी

एलजी ओएलईडी G6 सीरीज़ (OLED65G6PLA)

अल्फा 11 एआई प्रोसेसर 4K Gen3 के साथ OLED ईवो पैनलरिफ्लेक्शन फ्री प्रीमियम टेक्नोलॉजीडॉल्बी विजनडॉल्बी एटमॉस और 165Hz VRR तक।

7

डिशवॉशर

बेस्ट डिशवॉशर

एलजी DFB335HM

एलजी प्रीमियम 15 प्लेस सेटिंग डिशवॉशर ट्रू स्टीमतकनीक के साथ आता है जो सख्त ग्रीस को पिघला देता है और क्वाडवॉश™ हर एंगल से बर्तनों की सफाई सुनिश्चित करता है। यह इंडियन किचन लोड को संभालने के लिए प्रति साइकिल 92 भारतीय बर्तनों तक के लिए उपयुक्त है।

8

माइक्रोवेव ओवन

वैल्यू फॉर मनी (कन्वेक्शन/ग्रिल)

एलजी 32L चारकोल कन्वेक्शन माइक्रोवेव (MJEN326UHWF)

कन्वेक्शन MWO – एलजी का कनवर्टिबल माइक्रोवेव ओवन ₹30,000 से कम कीमत में भारतीय घरों के लिए तैयार किए गए 431 मेनू और वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ रोजमर्रा की कुकिंग को आसान बनाता है।

9

माइक्रोवेव ओवन

बेस्ट सोलो माइक्रोवेव

एलजी MS3032BK (30L)

सोलोग्लास डोर के साथ एलजी 30 L सोलो माइक्रोवेव ओवनआईवेव तकनीकऔर एंटीबैक्टीरिया कैविटी आसान कुकिंग और रीहीटिंग सुनिश्चित करती है।

 

इस मान्यता पर बात करते हुएएलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टरश्री हाँग जू जियोंन ने कहाडिजिट इंडिया के टॉप अप्लायंस अवार्ड्स से मिली यह मान्यताहर भारतीय घर में विश्व स्तर पर उन्नत और ‘इंडियाफर्स्ट‘ इनोवेशन लाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। ऐसी कठोरलैबसंचालित प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यांकन किया जाना – और एक स्वतंत्र जूरी द्वारा प्रमाणित होना – उस विश्वसनीयता और प्रदर्शन का एक मजबूत समर्थन है जिसकी हमारे उपभोक्ता एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से उम्मीद करते हैं। हम अप्लायंस उद्योग के लिए इस बहुप्रतीक्षित बेंचमार्क को पेश करने के लिए डिजिट के आभारी हैंऔर हम भारत के अनुरूप तकनीक और उपभोक्ता अंतर्दृष्टि में अपने निवेश को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

समारोह में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड की सीनियर लीडरशिपजिनमें कोचीफ सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिसर (CSMO) संजय चितकारा शामिल थेके साथसाथ डिजिट के एडिटोरियल और जूरी पैनल, 100 से अधिक टेक ओपिनियन लीडर्सडिजिट स्क्वाड कम्युनिटी के माइक्रोइन्फ्लुएंसर्सऔर अन्य विजेता अप्लायंस ब्रांड्स के कंट्री हेड्स और सीईओ शामिल हुए।

विजेता लाइनअप एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के उस निरंतर फोकस को दर्शाता है जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडरशिप को भारतीय घरेलू जरूरतों के अनुरूप प्रोडक्ट डिज़ाइन के साथ जोड़ता हैकनवर्टिबल कूलिंग और इन्वर्टरकम्पेटिबल रेफ्रिजरेशन से लेकर स्थानीय पानी की स्थिति के लिए बनाए गए वॉश साइकिल तक।

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