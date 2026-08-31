एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने डिजिट इंडिया टॉप अप्लायंसेज अवार्ड्स 2026 में हासिल की बड़ी जीत

नई दिल्ली,26 अगस्त: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (LGEIL) को नई दिल्ली में आयोजित एक गाला सेरेमनी में डिजिट इंडिया के टॉप अप्लायंस अवार्ड्स 2026 में कई उत्पादों (10) की जीत के साथ सम्मानित किया गया है। टाइम्स नेटवर्क की एक पहल और भारत के सबसे पुराने टेक्नोलॉजी मीडिया ब्रांड digit.in द्वारा प्रस्तुत (जिसे स्वतंत्र उत्पाद परीक्षण में 25 वर्षों से अधिक की विशेषज्ञता प्राप्त है), ये पुरस्कार श्रेणी के लिए भारत के पहले पूर्णतः डेटा–संचालित मूल्यांकन तंत्र के माध्यम से होम अप्लायंस इनोवेशन में उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (पीपी/डीओपीटी), और परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, और शाम के दूसरे मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उपस्थित थे।

उपभोक्ता–मतदान वाली लोकप्रियता प्रतियोगिताओं के विपरीत, डिजिट इंडिया के टॉप अप्लायंस अवार्ड्स एक कठोर, ‘लैब–फर्स्ट‘ मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित हैं। प्रत्येक नामांकित उत्पाद का परीक्षण मुंबई और नोएडा में डिजिट की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं के अंदर किया जाता है, जिन्हें थर्मल इमेजिंग डायग्नोस्टिक्स से लेकर संपूर्ण ग्राहक सहायता चक्र तक 150 से अधिक तकनीकी मापदंडों के मैट्रिक्स के आधार पर परखा जाता है। इस तकनीकी स्कोरिंग की समीक्षा एक स्वतंत्र विशेषज्ञ जूरी पैनल द्वारा की जाती है, जिनकी देखरेख विजेताओं के चयन से पहले मूल्यांकन की अंतिम परत बनाती है। ये पुरस्कार 36+ अप्लायंस श्रेणियों में फैले हुए हैं और डिजिट के संपादकीय इकोसिस्टम में प्रचारित किए जाते हैं, जो डिजिटल, वीडियो, प्रिंट और सोशल प्लेटफॉर्म पर मासिक रूप से 4 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचता है।

जूरी में काउंटरप्वाइंट रिसर्च के रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक, आईडीसी के एवीपी नवकेंदर सिंह और टाइम्स नेटवर्क के टेक्नोलॉजी एडिटर मानस तिवारी के साथ–साथ डिजिट की एडिटोरियल टीम के सीनियर मेंबर्स शामिल थे, जिन्होंने लैबोरेटरी टेस्टिंग डेटा, रियल–वर्ल्ड यूजेबिलिटी और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए इनोवेशन की प्रासंगिकता के आधार पर नॉमिनेटेड उत्पादों का मूल्यांकन किया।

एलजी के विजेता उत्पादों में शामिल हैं:

क्र.सं. श्रेणी पुरस्कार का शीर्षक मॉडल उत्पाद विवरण 1 एयर कंडीशनर बेस्ट 5-स्टार स्प्लिट एयर कंडीशनर एलजी DUALCOOL एआई कन्वर्टिबल एसी (AS-Q20JWZE)) एआई कन्वर्टिबल 6-इन-1 कूलिंग और डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ 5.77 ISEER रेटिंग; एनर्जी मैनेजर+ और थिनक्यू के जरिए बिजली के उपयोग को अनुकूलित करते हुए 55°C तक के तापमान में कूलिंग करता है। 2 रेफ्रिजरेटर बेस्ट फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर एलजी GV-K25FFGFB इंस्टाव्यू नॉक–ट्वाइस ग्लास, 610L क्षमता, नॉन–प्लंबिंग ऑटो आइस मेकर, डोरकूलिंग+ और फुल थिनक्यू वाई–फाई कंट्रोल। 3 रेफ्रिजरेटर वैल्यू फॉर मनी (सिंगल डोर) एलजी GLDL2156ZHSL 5-स्टार रेटेड 201L सिंगल–डोर यूनिट स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर और ऑटो स्मार्ट कनेक्ट के साथ, जो पावर कट के दौरान भोजन को ताज़ा रखता है। 4 वाशिंग मशीन बेस्ट फ्रंट लोड वाशिंग मशीन एलजी FX1412A9K एआई डायरेक्ट ड्राइव 2.0 फैब्रिक के वजन, प्रकार और गंदे होने के स्तर का पता लगाता है, और सर्वोत्तम वॉश परफॉरमेंस देने के लिए 20,000+ डेटा पॉइंट्स में से उपयुक्त वॉश पैटर्न चुनता है; डिजिटल डायल, ईज़ी–डिस्पेंस, टर्बोवॉश 360° और थिनक्यू वाई–फाई के साथ 12kg कैपेसिटी। 5 वाशिंग मशीन बेस्ट स्टैकेबल वाशिंग मशीन एलजी वॉशटावर (FWT1310BG) स्पेस–सेविंग यूनिबॉडी डिज़ाइन 13kg वॉशर और 10kg ड्रायर को एक सिंगल यूनिट में जोड़ता है, जिसमें एआई डायरेक्ट ड्राइव और एक सेंट्रलाइज्ड टच कंट्रोल पैनल है। 6 टेलीविज़न बेस्ट ओएलईडी टीवी एलजी ओएलईडी G6 सीरीज़ (OLED65G6PLA) अल्फा 11 एआई प्रोसेसर 4K Gen3 के साथ OLED ईवो पैनल, रिफ्लेक्शन फ्री प्रीमियम टेक्नोलॉजी, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस और 165Hz VRR तक। 7 डिशवॉशर बेस्ट डिशवॉशर एलजी DFB335HM एलजी प्रीमियम 15 प्लेस सेटिंग डिशवॉशर ट्रू स्टीम™ तकनीक के साथ आता है जो सख्त ग्रीस को पिघला देता है और क्वाडवॉश™ हर एंगल से बर्तनों की सफाई सुनिश्चित करता है। यह इंडियन किचन लोड को संभालने के लिए प्रति साइकिल 92 भारतीय बर्तनों तक के लिए उपयुक्त है। 8 माइक्रोवेव ओवन वैल्यू फॉर मनी (कन्वेक्शन/ग्रिल) एलजी 32L चारकोल कन्वेक्शन माइक्रोवेव (MJEN326UHWF) कन्वेक्शन MWO – एलजी का कनवर्टिबल माइक्रोवेव ओवन ₹30,000 से कम कीमत में भारतीय घरों के लिए तैयार किए गए 431 मेनू और वाई–फाई कनेक्टिविटी के साथ रोजमर्रा की कुकिंग को आसान बनाता है। 9 माइक्रोवेव ओवन बेस्ट सोलो माइक्रोवेव एलजी MS3032BK (30L) सोलो– ग्लास डोर के साथ एलजी 30 L सोलो माइक्रोवेव ओवन, आई–वेव तकनीक, और एंटी–बैक्टीरिया कैविटी आसान कुकिंग और रीहीटिंग सुनिश्चित करती है।

इस मान्यता पर बात करते हुए, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री हाँग जू जियोंन ने कहा, “डिजिट इंडिया के टॉप अप्लायंस अवार्ड्स से मिली यह मान्यता, हर भारतीय घर में विश्व स्तर पर उन्नत और ‘इंडिया–फर्स्ट‘ इनोवेशन लाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। ऐसी कठोर, लैब–संचालित प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यांकन किया जाना – और एक स्वतंत्र जूरी द्वारा प्रमाणित होना – उस विश्वसनीयता और प्रदर्शन का एक मजबूत समर्थन है जिसकी हमारे उपभोक्ता एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से उम्मीद करते हैं। हम अप्लायंस उद्योग के लिए इस बहुप्रतीक्षित बेंचमार्क को पेश करने के लिए डिजिट के आभारी हैं, और हम भारत के अनुरूप तकनीक और उपभोक्ता अंतर्दृष्टि में अपने निवेश को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।“

समारोह में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड की सीनियर लीडरशिप, जिनमें को–चीफ सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिसर (CSMO) संजय चितकारा शामिल थे, के साथ–साथ डिजिट के एडिटोरियल और जूरी पैनल, 100 से अधिक टेक ओपिनियन लीडर्स, डिजिट स्क्वाड कम्युनिटी के माइक्रो–इन्फ्लुएंसर्स, और अन्य विजेता अप्लायंस ब्रांड्स के कंट्री हेड्स और सीईओ शामिल हुए।

विजेता लाइन–अप एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के उस निरंतर फोकस को दर्शाता है जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडरशिप को भारतीय घरेलू जरूरतों के अनुरूप प्रोडक्ट डिज़ाइन के साथ जोड़ता है — कनवर्टिबल कूलिंग और इन्वर्टर–कम्पेटिबल रेफ्रिजरेशन से लेकर स्थानीय पानी की स्थिति के लिए बनाए गए वॉश साइकिल तक।