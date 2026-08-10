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KühlTherm ने डेटा सेंटर्स के लिए स्वदेशी Liquid Cooling Solutions लॉन्च किए

By: Ashawani Kumar | Published: August 10, 2026 2:49:31 PM IST

From left to right: Vishant Gandhi, Co-Founder & CIO; Kamish Kachhadiya, Co-Founder & CPO; Shailesh Bishnoi, Co-Founder & CEO; Jasvipul Chawla, Co-Founder & CTO; and Kishan Baravaliya, Co-Founder & COO, KuhlTherm.
From left to right: Vishant Gandhi, Co-Founder & CIO; Kamish Kachhadiya, Co-Founder & CPO; Shailesh Bishnoi, Co-Founder & CEO; Jasvipul Chawla, Co-Founder & CTO; and Kishan Baravaliya, Co-Founder & COO, KuhlTherm.


नई तकनीक और अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ KühlTherm ने वर्ष 2027 तक 2 GW विनिर्माण क्षमता हासिल करने के अपने लक्ष्य की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया

अहमदाबाद (गुजरात) [भारत], 6 अगस्त भारत तेजी से वैश्विक डेटा सेंटर हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में AI डेटा सेंटर्स के लिए उन्नत प्रिसीजन लिक्विड कूलिंग तकनीक विकसित करने वाली कंपनी KühlTherm ने आज भारत में निर्मित Rear Door Heat Exchanger (RDHx) और Cooling Distribution Unit (CDU) का अनावरण किया। इन नवाचारों का उद्देश्य देश के डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक उन्नत, ऊर्जाकुशल और भविष्य के लिए तैयार बनाना है।

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इन दोनों उत्पादों को NexusFlow OS, KühlTherm के स्वामित्व वाले AI-संचालित Thermal Intelligence Platform, के साथ एकीकृत किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म Grid to Rack तक संपूर्ण पावर इकोसिस्टम तथा Chip to Chiller तक कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आपस में जोड़ते हुए पूरे सिस्टम की ऊर्जा खपत को अनुकूलित (Optimise) करता है।

RDHx रैक के पीछे उत्पन्न होने वाली गर्मी को डेटा सेंटर के वातावरण में प्रवेश करने से पहले ही अवशोषित कर लेता है, जबकि CDU कूलेंट के प्रवाह, तापमान नियंत्रण और दबाव प्रबंधन को अत्यधिक सटीकता के साथ संचालित करता है। NexusFlow OS थर्मल और पावर इंटेलिजेंस को एकीकृत कर लिक्विड कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पूर्ण दृश्यता (Visibility), Predictive Optimisation तथा Autonomous Orchestration सुनिश्चित करता है।

KühlTherm ने अहमदाबाद में अपनी अत्याधुनिक Integrated Liquid Cooling Validation Laboratory का भी उद्घाटन किया, जो भारत में अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला है। यह प्रयोगशाला सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक उत्पाद को तैनाती (Deployment) से पहले वास्तविक परिस्थितियों में कठोर परीक्षणों से गुजरना पड़े, जिससे उसकी विश्वसनीयता और गुणवत्ता पर ग्राहकों का भरोसा और मजबूत हो।

KühlTherm AI डेटा सेंटर्स के लिए Chip to Chiller तक संपूर्ण Thermal Loop का डिजाइन और निर्माण पूरी तरह भारत में करता है। यह उपलब्धि कंपनी की विश्वसनीय और Full-Stack Thermal Management Solutions उपलब्ध कराने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है तथा वर्ष 2027 तक अपनी वर्तमान 300 MW विनिर्माण क्षमता को बढ़ाकर 2 GW तक पहुंचाने के उसके लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उत्पाद लॉन्च और नई प्रयोगशाला के बारे में Shailesh Bishnoi, Founder & CEO, KühlTherm ने कहा,

नई RDHx और CDU हमारे उस उद्देश्य का हिस्सा हैं, जिसके तहत हम अपने ग्राहकों को अगली पीढ़ी की कूलिंग तकनीकों को पूरे विश्वास के साथ अपनाने में सक्षम बनाना चाहते हैं, साथ ही वैश्विक Thermal Management Ecosystem में भारत की स्थिति को और मजबूत करना चाहते हैं। भारत वर्तमान में डेटा सेंटर निर्माण के एक महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहा है और आज लिए जा रहे निर्णय आने वाले वर्षों तक Thermal Management Infrastructure की दक्षता और स्थिरता को निर्धारित करेंगे। AI, High-Performance Computing और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के निरंतर विकास के साथ प्रभावी और विश्वसनीय Liquid Cooling Solutions की मांग लगातार बढ़ती जाएगी।

डेटा सेंटर AI इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ हैं, लेकिन वे बड़ी मात्रा में गर्मी भी उत्पन्न करते हैं। Cambridge के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, पर्याप्त कूलिंग व्यवस्था के अभाव में AI डेटा सेंटर्स के शुरू होने के बाद उनके आसपास भूमि की सतह का तापमान औसतन 2 डिग्री सेल्सियस (3.6°F) तक बढ़ जाता है। अनियंत्रित तापमान केवल पर्यावरण को प्रभावित करता है, बल्कि डेटा सेंटर के संचालन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे Thermal Throttling और System Failure जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

KühlTherm के समाधान डेटा सेंटर ऑपरेटरों को Thermal Throttling कम करने, कूलिंग दक्षता बढ़ाने तथा बड़े पैमाने पर High-Performance Computing को सक्षम बनाने के लिए विकसित किए गए हैं। कंपनी की प्रणालियों को भारतीय डेटा सेंटर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जा रहा है, ताकि वे स्थानीय जलवायु, विद्युत आपूर्ति में उतारचढ़ाव और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप हों। इससे तेज़ Deployment, स्थानीय स्तर पर बेहतर Serviceability तथा अधिक लागत दक्षता सुनिश्चित होती है।

यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब KühlTherm ने हाल ही में Arkam Ventures के नेतृत्व में आयोजित Seed Funding Round में 1.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त किया है। इस निवेश के माध्यम से कंपनी AI डेटा सेंटर्स, Hyperscale Infrastructure तथा अन्य High-Density Computing Environments के लिए अपने Liquid Cooling Solutions का विस्तार करेगी।

जैसेजैसे भारत वैश्विक डेटा सेंटर हब के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, डेटा सेंटर विकास का अगला चरण AI और GPU आधारित Workloads द्वारा संचालित हो रहा है, जिनके लिए कहीं अधिक Compute Density की आवश्यकता होती है। डेटा सेंटर ऑपरेटर अब अधिक प्रदर्शन, अधिक Uptime और बेहतर ऊर्जा दक्षता वाली आधुनिक कूलिंग प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता को समझ रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में भारत Thermal Management Solutions के क्षेत्र में नवाचार का नेतृत्व करने की स्थिति में है, जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक कुशल और टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

 

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