कार इंश्योरेंस रिन्यूअल से पहले ये बातें नहीं देखीं तो क्लेम में दिक्कत हो सकती है

अपनी कार इंश्योरेंस रिन्यूअल की डेडलाइन मिस करने पर फाइन लगने के अलावा और भी बहुत कुछ होता है। इससे आपका नो क्लेम बोनस (NCB) खत्म हो सकता है, कवरेज में गैप आ सकता है, और आपका अगला क्लेम सीधे रिजेक्ट हो सकता है। ज़्यादातर ड्राइवर सिर्फ़ प्रीमियम पर ध्यान देते हैं और उन चेक को छोड़ देते हैं जो असल में उन्हें बचाते हैं।

पॉलिसी लैप्स होने से पहले, ध्यान से ऑनलाइन कार इंश्योरेंस रिन्यूअल करना, एक आसान क्लेम और रिजेक्ट होने के बीच का अंतर है। आइए देखें कि आपको क्या रिव्यू करना चाहिए।

कार इंश्योरेंस रिन्यू करने से पहले चेक करने वाली बातें

रिन्यूअल को सही तरीके से करने के लिए इन पांच एरिया को ध्यान से रिव्यू करना होगा।

1. इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू (IDV) सही है

IDV वह ज़्यादा से ज़्यादा रकम है जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी कार चोरी होने या पूरी तरह खराब होने पर देती है। कम IDV से आपका प्रीमियम कम हो जाता है, लेकिन आपको कम मुआवज़ा मिलता है। रिन्यू करने से पहले हमेशा चेक करें कि यह आपकी कार की मौजूदा मार्केट वैल्यू से मैच करता है। गलत IDV किसी भी कार इंश्योरेंस रिन्यूअल चेकलिस्ट में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज़ की जाने वाली कमियों में से एक है।

2. नो क्लेम बोनस (NCB) सही तरीके से लागू किया गया है

NCB बिना क्लेम वाले सालों के लिए 50% तक का डिस्काउंट देता है। अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने इसे सही तरीके से अप्लाई नहीं किया है, तो आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। अपनी पिछली पॉलिसी के मुकाबले अपने रिन्यूअल कोट पर NCB परसेंटेज को क्रॉस-चेक करें। NCB कैलकुलेशन में एक-टियर की गलती भी आपको पॉलिसी टर्म में हजारों रुपये का नुकसान पहुंचा सकती है।

3. पॉलिसी कवरेज और बहिष्करण

हर पॉलिसी में एक जैसे रिस्क कवर नहीं होते। एक्सक्लूज़न सेक्शन पढ़ें, क्योंकि बाढ़ से होने वाला नुकसान, इंजन फेलियर, या कंज्यूमेबल्स शामिल नहीं हो सकते हैं। साइन करने से पहले जान लें कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या-क्या कवर होता है। कवरेज के बारे में अंदाज़े ही मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से ड्राइवरों को क्लेम के समय मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

4. ऐड-ऑन शामिल हैं या नहीं

ज़ीरो डेप्रिसिएशन, रोडसाइड असिस्टेंस और इंजन प्रोटेक्शन जैसे ऐड-ऑन आपके क्लेम पेआउट पर काफी असर डाल सकते हैं। देखें कि आपके पास कौन से ऐड-ऑन थे और तय करें कि क्या वे अभी भी आपके इस्तेमाल के पैटर्न के हिसाब से सही हैं। थोड़ा प्रीमियम बचाने के लिए किसी ज़रूरी ऐड-ऑन को छोड़ने पर अक्सर क्लेम आने पर बहुत ज़्यादा खर्च आता है।

5. पॉलिसी समाप्ति अंतराल

कवरेज में एक दिन का भी गैप लैप्स पॉलिसी माना जाता है। इंश्योरेंस कंपनियां इसे नई पॉलिसी मान सकती हैं, आपका NCB हटा सकती हैं और गाड़ी का इंस्पेक्शन करवा सकती हैं। एक्सपायरी डेट से कम से कम एक हफ्ता पहले रिन्यू करवा लें। थोड़ी सी चूक से सालों का क्लेम-फ्री डिस्काउंट एक बार में रीसेट हो सकता है।

ये कार इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल टिप्स दस मिनट से भी कम समय लेते हैं, लेकिन ये आपके सालाना प्रीमियम से कहीं ज़्यादा कीमत के क्लेम डिस्प्यूट को रोक सकते हैं।

कार इंश्योरेंस रिन्यूअल में आम गलतियाँ जिनकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं

ये ऐसी गलतियाँ हैं जिनसे ड्राइवरों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और अक्सर क्लेम के समय ही इनका पता चलता है।

1. विलंबित सूचना

ज़्यादातर पॉलिसी में आपको घटना के 24 से 48 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को बताना होता है। देर से बताने पर इंश्योरेंस कंपनियों को गलती चाहे जो भी हो, आपका क्लेम रिजेक्ट करने या कम करने का आधार मिल जाता है। भले ही नुकसान मामूली लगे, लेकिन जल्दी शुरू करने से पूरे सेटलमेंट का आपका हक सुरक्षित रहता है।

2. अपूर्ण या गलत दस्तावेज़ीकरण

FIR गायब होना, पुरानी RC कॉपी, या बिना साइन किया हुआ क्लेम फ़ॉर्म आपके क्लेम को रोक सकता है या कैंसल कर सकता है। कोई घटना होने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड और तैयार रखें। एक भी डॉक्यूमेंट गायब होना अक्सर इंश्योरेंस कंपनी के लिए सही क्लेम में देरी करने या उसे रिजेक्ट करने के लिए काफ़ी होता है।

3. पॉलिसी कवरेज की गलतफहमी

एक कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी थर्ड-पार्टी लायबिलिटी, ओन डैमेज और चोरी को कवर करती है, लेकिन सब कुछ नहीं। किसी ऐसी चीज़ के लिए क्लेम करना जो साफ़ तौर पर बाहर रखी गई है, जैसे मैकेनिकल ब्रेकडाउन या टायर डैमेज, समय बर्बाद करता है और आपके अकाउंट को फ्लैग करता है। अपनी पॉलिसी की शर्तें जानें। जानकारी न होना इंश्योरेंस कंपनियों के साथ सही बचाव नहीं है।

4. अघोषित वाहन संशोधन

खरीदने के बाद जोड़े गए CNG किट, एलॉय व्हील, या स्पॉइलर के बारे में बताना ज़रूरी है। क्लेम के समय बिना बताए मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल करने से कवरेज पूरी तरह खत्म हो सकता है, भले ही वह नुकसान उससे जुड़ा न हो। मॉडिफिकेशन के बारे में बताना और बदला हुआ प्रीमियम देना हमेशा ज़्यादा सुरक्षित और सस्ता ऑप्शन होता है।

5. स्वामित्व का कोई हस्तांतरण नहीं

अगर आपने पुरानी कार खरीदी है और इंश्योरेंस अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं किया है, तो टेक्निकली पॉलिसी आपको कवर नहीं करती है। पिछले मालिक के नाम से फाइल किए गए क्लेम रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। वैलिड कवरेज बनाए रखने के लिए ओनरशिप का ट्रांसफर खरीदने के 14 दिनों के अंदर पूरा हो जाना चाहिए।

पॉलिसी खरीदने से पहले और बाद में बेसिक ड्यू डिलिजेंस से कार इंश्योरेंस रिन्यूअल में होने वाली ज़्यादातर गलतियों से बचा जा सकता है।

कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन से कैसे बचें?

सुरक्षित रहने और क्लेम के लिए तैयार रहने के लिए इस कार इंश्योरेंस रिन्यूअल चेकलिस्ट को फ़ॉलो करें।

1. घटना की तुरंत रिपोर्ट करें

किसी भी एक्सीडेंट, चोरी या नुकसान के तुरंत बाद अपने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करें। जल्दी जानकारी देने से क्लेम करने का आपका अधिकार सुरक्षित रहता है और प्रोसेस भी काफी तेज़ हो जाता है। एक दिन की भी देरी करने पर इंश्योरेंस कंपनी को आपका पेमेंट कम करने का टेक्निकल कारण मिल सकता है।

2. नेटवर्क गैरेज का उपयोग करें

कैशलेस रिपेयर सिर्फ़ इंश्योरर-अप्रूव्ड गैरेज में ही मिलते हैं। नॉन-नेटवर्क गैरेज इस्तेमाल करने का मतलब अक्सर पहले पेमेंट करना और रीइंबर्समेंट का इंतज़ार करना होता है, जिस पर कभी-कभी विवाद हो जाता है। किसी घटना के बाद तुरंत एक्सेस के लिए अपने इंश्योरर के गैरेज लोकेटर को बुकमार्क करके रखें।

3. समय पर रिन्यूअल करें

अपनी कार इंश्योरेंस रिन्यूअल एक्सपायरी डेट से काफी पहले ऑनलाइन पूरी कर लें, बेहतर होगा कि 15 दिन पहले। लैप्स पॉलिसी का मतलब है कोई कवरेज नहीं और कोई NCB कंटिन्यूटी नहीं। देर से रिन्यूअल करने पर गाड़ी का ज़रूरी इंस्पेक्शन भी होता है, जिससे आपकी कवरेज शुरू होने की तारीख में और देरी हो सकती है।

4. सभी संशोधनों का खुलासा करें

रिन्यू करने से पहले, गाड़ी में किए गए किसी भी बदलाव के बारे में अपने इंश्योरेंस कंपनी को बता दें। अगर ज़रूरत हो तो एक्स्ट्रा प्रीमियम दें, क्योंकि यह बाद में रिजेक्ट हुए क्लेम से कहीं सस्ता है। विंडो टिंट या बॉडी किट जैसे कॉस्मेटिक बदलावों के बारे में भी पहले ही बता देना चाहिए।

5. सही दस्तावेज़ उपलब्ध कराएँ

रिन्यूअल के समय, सही जानकारी सबमिट करें, जिसमें आपका अभी का पता, सही इंजन और चेसिस नंबर, और अपडेटेड नॉमिनी शामिल हो। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में गलतियाँ क्लेम के दौरान मुश्किलें पैदा करती हैं। सबमिट करने से पहले अपने रिन्यूअल फ़ॉर्म पर पहले से भरी हुई सभी जानकारी देख लें, भले ही इंश्योरेंस कंपनी ने उन्हें पिछले साल से कैरी ओवर किया हो।

रिन्यूअल के समय थोड़ी सी तैयारी करने से वे सबसे बड़े कारण खत्म हो जाते हैं जिनकी वजह से इंश्योरेंस कंपनियाँ बाद में क्लेम रिजेक्ट करती हैं।

अगर आपने सही समय पर और सही जानकारी के साथ पॉलिसी रिन्यू नहीं की, तो क्लेम के समय बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए हर बार IDV, NCB, कवरेज और ऐड-ऑन को ध्यान से जांचें और पॉलिसी समय से पहले रिन्यू करें।