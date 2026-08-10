Five-Day Faculty Development Programme के साथ SBS University ने Faculty Excellence को बढ़ावा दिया

देहरादून (उत्तराखंड) [भारत], 30 जुलाई: Quality Education की नींव केवल बेहतर Curriculum से नहीं, बल्कि ऐसे Educators से तैयार होती है जो बदलते Academic Landscape, Research Trends और Emerging Technologies के साथ लगातार updated रहें।
इसी बदलते Academic Ecosystem की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए Sardar Bhagwan Singh (SBS) University ने “Building Quality Culture in Higher Education: Innovation, Sustainability and Accreditation” विषय पर आयोजित Five-Day Faculty Development Programme (FDP) का सफलतापूर्वक समापन किया।
Internal Quality Assurance Cell (IQAC) द्वारा Research & Innovation Cell के सहयोग से आयोजित इस Programme ने Faculty Members को Higher Education के बदलते परिदृश्य, Institutional Quality, Innovation और Accreditation जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सीखने, विचार–विमर्श करने और अपने ज्ञान को समृद्ध करने का अवसर प्रदान किया।
Hybrid Mode में आयोजित इस Faculty Development Programme में देश के विभिन्न प्रतिष्ठित Higher Education Institutions से जुड़े शिक्षाविदों, Researchers और Quality Assurance Experts ने अपने विचार साझा किए। Programme के दौरान NAAC Accreditation Framework, Institutional Readiness, Academic & Administrative Audits, Artificial Intelligence एवं Generative AI in Higher Education, Curriculum Innovation, Indian Knowledge Systems , Sustainable Development Goals (SDGs) और Leadership जैसे समकालीन विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
इन Expert Sessions के माध्यम से Faculty Members को Higher Education में तेजी से हो रहे बदलावों, Technology-Enabled Teaching Practices, Academic Governance और Institutional Quality Enhancement से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहन समझ प्राप्त हुई। साथ ही, विभिन्न Institutions से आए विशेषज्ञों के साथ संवाद ने प्रतिभागियों को नई Academic Practices को समझने और उन्हें अपने Teaching-Learning Process में शामिल करने के लिए उपयोगी दृष्टिकोण भी प्रदान किए।
यह Faculty Development Programme SBS University में Faculty Learning और Professional Development को निरंतर बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। University पिछले कुछ वर्षों से Faculty Members को बदलती Academic और Research Requirements के अनुरूप तैयार करने के उद्देश्य से नियमित रूप से ऐसे विशेष Faculty Development Programmes आयोजित करती रही है।
इसी क्रम में University ने “Next Generation Approaches in Diagnostics for Clinical Excellence“ विषय पर Faculty Development Programme आयोजित किया, जिसमें Advanced Diagnostic Technologies, AI-Driven Molecular Analysis और Rapid Detection Methods जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। इसके अलावा “Empowering Faculty through Research Grant Writing: From Concept to Funding” Programme के माध्यम से Faculty Members को प्रभावी Research Proposal Writing और Research Funding Opportunities की बेहतर समझ प्रदान की गई।
University ने “Ethical Excellence in Research and Academic Integrity” तथा “Enhancing Teaching Pedagogy for Effective Learning” जैसे विषयों पर भी Faculty Development Programmes आयोजित किए। वहीं Generative AI, Indian Knowledge Systems और अन्य Emerging Academic Trends पर आयोजित विशेष Faculty Training Sessions के माध्यम से शिक्षकों को बदलते Higher Education Ecosystem और आधुनिक Teaching Practices के अनुरूप स्वयं को लगातार अपडेट रखने का अवसर मिलता रहा है।
SBS University का मानना है कि किसी भी Institution की सबसे बड़ी ताकत उसकी Faculty होती है। यही कारण है कि University लगातार ऐसे Academic Initiatives में निवेश कर रही है, जो Educators को Research, Technology, Accreditation, Innovation और Modern Pedagogy के नवीनतम विकास से जोड़ते हैं। इसका प्रत्यक्ष लाभ Students को मिलता है, जिन्हें वर्तमान Industry और Higher Education की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक समकालीन, गुणवत्तापूर्ण और भविष्य–केंद्रित शिक्षा प्राप्त होती है।
1994 से अपनी शैक्षणिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए SBS University Research, Innovation और Institutional Development को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। Dedicated Research Center, सक्रिय Internal Quality Assurance Cell (IQAC) तथा नियमित Faculty Development Initiatives के माध्यम से University एक ऐसे Academic Ecosystem का निर्माण कर रही है, जहाँ Continuous Learning, Knowledge Sharing और Academic Excellence केवल उद्देश्य नहीं, बल्कि संस्थागत संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं।