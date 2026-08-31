एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने एनवीडिया के साथ रोबोटिक्स सहयोग को तेज किया

सियोल [दक्षिण कोरिया], 18 अगस्त: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स (एलजी) ने आज घोषणा की कि वह एनवीडिया के साथ अपने रोबोटिक्स सहयोग को तेज कर रहा है। एलजी ने सियोल, दक्षिण कोरिया में कंपनी के यांगजे आरएंडडी कैंपस में निर्माणाधीन अपनी डेटा फैक्ट्री में वरिष्ठ एनवीडिया अधिकारियों की मेजबानी की, ताकि दोनों कंपनियों के सहयोग की दिशा की समीक्षा की जा सके और आगे की सिनर्जी उत्पन्न करने के तरीकों पर चर्चा की जा सके।

दोनों कंपनियों के अधिकारियों ने एलजी की डेटा फैक्ट्री की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की, जिसके इस साल के अंत तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। एलजी ने डेटा उत्पन्न करने, एकत्र करने और उससे सीखने के लिए अपने स्वयं–विकसित, फील्ड–प्रूवन एलजी क्लोइड™ होम रोबोट्स को बड़े पैमाने पर तैनात किया है।

“ग्रुप में मुख्य क्षमताओं को एक साथ लाने वाले ‘वन एलजी‘ पर निर्मित सिनर्जी – और ग्लोबल पार्टनर्स के साथ रणनीतिक सहयोग के माध्यम से, हम फिजिकल एआई में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता सुरक्षित करेंगे और एक व्यापक रोबोटिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बनेंगे,” एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ, ल्यू जे–चिओल ने कहा।

एलजी की डेटा फैक्ट्री में ट्रेनिंग स्पेस हैं जहाँ रोबोट कई तरह के कार्यों का अभ्यास करते हैं, साथ ही परिणामी डेटा सेट्स को वैलिडेट और रिफाइन करने के लिए समर्पित क्षेत्र भी हैं। यहाँ एक रेप्लिकेटेड होम एनवायरनमेंट है जहाँ एलजी क्लोइड सफाई के कार्यों को सीखता है और दोहराता है, और एक सिमुलेटेड मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है – जिसे टेनेसी में एलजी के वाशिंग मशीन प्लांट की तर्ज पर बनाया गया है – जहाँ एलजी क्लोइड यूनिट्स विभिन्न पार्ट्स को मूव, स्टैक और असेंबल करते हैं। रोबोट्स को एलजी सीएनएस के लॉजिस्टिक्स ऑटोमेशन सॉल्यूशंस में और उस स्थान पर भी तैनात किया जा रहा है जहाँ एलजी इनोटेक रोबोटिक हाथों को ट्रेनिंग देता है। इन सभी वातावरणों में एकत्र किए गए डेटा को एनवीडिया के रोबोटिक्स स्टैक के साथ जोड़ा जाएगा, जहाँ इसे ऑगमेंट किया जाता है और रोबोट लर्निंग के लिए हाई–क्वालिटी डेटा में सिंथेसाइज किया जाता है।

डेटा फैक्ट्री एक ऐसे स्थान के रूप में कार्य करती है जहाँ रोबोट फिजिकल लर्निंग के माध्यम से डेटा एकत्र करते हैं, और यह दुनिया भर में एलजी की मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स साइट्स, और होम अप्लायंसेज से एकत्र किए गए रोबोट–लर्निंग डेटा को एक्सपैंड, सिंथेसाइज और एम्पलीफाई करने के लिए एक फॉरवर्ड बेस के रूप में भी काम करती है। एनवीडिया की फिजिकल एआई तकनीकें – जिनमें एनवीडिया ओमनिवर्स लाइब्रेरीज, एनवीडिया कॉसमॉस ओपन वर्ल्ड मॉडल्स, और ओपन एनवीडिया आइजैक रोबोटिक्स डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म शामिल हैं – डेटा से लेकर डिप्लॉयमेंट तक इस्तेमाल की जाती हैं।

चार मंजिलों में फैली – एक बेसमेंट लेवल और तीन ग्राउंड के ऊपर – 10,000 वर्ग मीटर के कुल फ्लोर एरिया के साथ, यांगजे फैसिलिटी में इस साल के अंत तक कई सौ रोबोट होंगे। एलजी की योजना अपने डेटा–लर्निंग सिस्टम्स को अपग्रेड करना जारी रखने की भी है।

इस साल के अंत तक, फैसिलिटी में सीधे एकत्र किए गए ट्रेनिंग डेटा और एनवीडिया कॉसमॉस ओपन वर्ल्ड मॉडल्स का उपयोग करके सिंथेटिक रूप से जेनरेट और ऑगमेंट किए गए डेटा के कुल 100,000 घंटे होने की उम्मीद है, जो लगभग 12 वर्षों के डेटा के बराबर है। एलजी की योजना इस डेटा का उपयोग अपने रोबोट फाउंडेशन मॉडल (आरएफएम) को उन्नत करने के लिए करने की है, जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स के परफॉरमेंस को रेखांकित करता है, क्योंकि यह अपनी रोबोटिक्स प्रतिस्पर्धात्मकता का निर्माण करना जारी रखता है।