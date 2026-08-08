फ्रेंडशिप डे बना Ajay’s Café के लिए बड़ा सेल्स माइलस्टोन, बर्गर और कोल्ड कॉफी की मांग में तेज वृद्धि

अहमदाबाद (गुजरात) [भारत], 5 अगस्त: सामाजिक अवसर अब तेजी से यह तय कर रहे हैं कि युवा उपभोक्ता कैफे के साथ किस प्रकार जुड़ते हैं, जहां भोजन और पेय साझा अनुभवों का स्वाभाविक हिस्सा बनते जा रहे हैं। यह उपभोक्ता व्यवहार फ्रेंडशिप डे पर Ajay’s Café में स्पष्ट रूप से देखने को मिला, जब उसके पूरे नेटवर्क में कोल्ड कॉफी और बर्गर, दोनों की मांग में तेज वृद्धि दर्ज की गई। पिछले दिन की तुलना में कोल्ड कॉफी की बिक्री 89% बढ़कर 16,834 कप हो गई, जबकि बर्गर की बिक्री लगभग 54% बढ़कर 33,472 यूनिट पर पहुंच गई।

फ्रेंडशिप डे बिक्री की प्रमुख झलकियां

कोल्ड कॉफी की बिक्री में 89% उछाल : पिछले दिन के 8,903 कप की तुलना में 16,834 कप

बर्गर की बिक्री में 54% वृद्धि : पिछले दिन के 21,779 बर्गर की तुलना में 33,472 बर्गर

बिक्री में 60% योगदान : फ्रेंडशिप डे पर बर्गर और कॉफी की कुल बिक्री में अहमदाबाद , सूरत और वडोदरा का संयुक्त योगदान लगभग 60% रहा

फ्रेंडशिप डे पर मिली यह प्रतिक्रिया Ajay’s के लिए उपभोग का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुई, जिसमें उसकी प्रमुख खाद्य और पेय श्रेणियों में एक साथ तेज वृद्धि देखने को मिली। इस प्रतिक्रिया का स्तर Ajay’s के मुख्य उत्पादों की मजबूत स्वीकार्यता और उन्हें साथ मिलकर समय बिताने वाले अवसरों से जोड़कर देखने की उपभोक्ता प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। बर्गर और कोल्ड कॉफी Ajay’s की शुरुआती यात्रा से ही उसके प्रमुख उत्पादों का हिस्सा रहे हैं और अब वे दोस्तों से मिलने, साथ समय बिताने और विशेष अवसरों का जश्न मनाने जैसी रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा बनते जा रहे हैं।

गुजरात के प्रमुख शहरी बाजारों में यह रफ्तार विशेष रूप से मजबूत रही। फ्रेंडशिप डे पर Ajay’s के बर्गर और कोल्ड कॉफी की कुल बिक्री में अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा का संयुक्त योगदान लगभग 60% रहा, जिससे ये तीनों शहर अवसर–आधारित बिक्री वृद्धि में सबसे बड़े योगदानकर्ता बने।

फ्रेंडशिप डे के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि Ajay’s ने अपने ब्रांड प्रस्ताव को ऐसे उत्पादों के इर्द–गिर्द विकसित किया है, जो सामाजिक अवसरों में स्वाभाविक रूप से शामिल हो जाते हैं। कैफे विजिट को केवल बाहर खाने के अवसर के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय, ब्रांड ने एक ऐसा सुलभ वातावरण तैयार किया है, जहां उपभोक्ता मिल सकें, साथ समय बिता सकें और रोजमर्रा की मुलाकातों को उत्सव के पलों में बदल सकें।

Ajay’s Good Food Pvt. Ltd. के निदेशक जयदीप सोलंकी ने कहा,

“हमने गुजरात में कोल्ड कॉफी श्रेणी को उल्लेखनीय रूप से विकसित होते देखा है और Ajay’s ने विशेष रूप से दक्षिण गुजरात में कोल्ड कॉफी संस्कृति को विकसित करने और लोकप्रिय बनाने में एक ट्रेंडसेटर की भूमिका निभाई है। जो शुरुआत में एक विशिष्ट कैफे पेशकश थी, वह आज व्यापक रूप से पसंद किया जाने वाला पेय बन चुकी है। उपभोक्ता अब कोल्ड कॉफी को कैफे अनुभव के साथ–साथ रोजमर्रा की मुलाकातों और सामाजिक अवसरों से भी जोड़कर देखते हैं। फ्रेंडशिप डे के आंकड़े इस बात का मजबूत प्रमाण हैं कि यह उपभोग व्यवहार कितनी गहराई से स्थापित हो चुका है। एक ही दिन में 16,000 से अधिक कोल्ड कॉफी की बिक्री अवसर–आधारित मांग के बड़े स्तर को दर्शाती है। हमारे लिए यही ‘Happy Wali Feeling’ का वास्तविक अर्थ भी है—ऐसे परिचित उत्पाद और सुलभ कैफे अनुभव तैयार करना, जो स्वाभाविक रूप से लोगों के एक साथ आने के तरीके का हिस्सा बन जाएं।”

फ्रेंडशिप डे का यह प्रदर्शन Ajay’s की यात्रा में उपभोग का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव जोड़ता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रतिक्रिया सरल और सुलभ साथ होने के पलों को बनाने में ब्रांड की भूमिका को मजबूत करती है, एक बर्गर, एक कोल्ड कॉफी और एक “Happy Wali Feeling” के साथ। इसके अलावा, 2014 से अब तक Ajay’s Cafe ने 4.36 करोड़ बर्गर और 3.02 करोड़ कोल्ड कॉफी परोसने का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है।