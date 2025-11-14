Live

Bodh Gaya (SC) Chunav Result 2025 LIVE: बोधगया सीट पर श्याम देव पासवान और कुमार सर्वजीत के बीच कांटे की टक्कर, क्या इस बार टूटेगा NDA किला?

🕒 Updated: November 14, 2025 07:30:28 AM IST

Bodh Gaya (SC) Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बोधगया विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला आरजेडी और एलजेपी(आरवी) के बीच है. आरजेडी के कुमार सर्वजीत और एलजेपी(आरवी) के श्याम देव पासवान इस बार आमने-सामने नजर आ रहे हैं. श्याम देव पासवान दलितों में संख्याबल वाली मुशहर जाति से आते हैं. बता दें कि, यह सीट पिछले 14 चुनावों से पासवान के उम्मीदवारों की रही है. इस बार कुल 10 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं. इस प्रतिष्ठित सीट पर हर चुनाव में बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है. इस बार 69.97% मतदान बोध गया विधानसभा सीट पर दर्ज किया गया है. यह बिहार का प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है. साल 2020 में यहां से राष्‍ट्रीय जनता दल ने जीत हासिल की थी. सर्वजीत कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के हरि मांझी को हार का स्वाद चखाया था.

  • 21:14 (IST) 13 Nov 2025

    Bihar Bodh Gaya (SC) Vidhan Sabha Election Result 2025: बिहार में किसकी बनेगी सरकार?

    Bodh Gaya (SC) Vidhan Sabha Chunav Result 2025: बिहार में एनडीए की सरकार की वापसी होगी या महागठबंधन सत्ता में आएगा. चुनाव नतीजों से तय होगा कि राज्य का अगला सीएम कौन बनेगा. बिहार में मुकाबला जबरदस्त देखने को मिलने वाला है. 

