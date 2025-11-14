Live

Bikram Chunav Result 2025 LIVE: बिक्रम विधानसभा सीट पर किसकी जीत पक्की? एक बार फिर कांग्रेस-भाजपा आमने सामने

🕒 Updated: November 14, 2025 07:34:49 AM IST

Bikram Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. 243 विधानसभा सीटों में शामिल बिक्रम विधानसभा सीट सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है. क्योंकि भाजपा करीब 10 साल बाद इस सीट पर कमल खिलाने की कोशिश कर रही है. वहीं कांग्रेस को पूरी उम्मीद है, कि वह तीसरी बार यहां से जीत हासिल करेगी. इस बार कांग्रेस से अनिल कुमार, JSP से मंटु कुमार और भाजपा से सिद्धार्थ सौरव के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है. कांग्रेस लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह से मैदान में डटी हुई है. अब देखना दिलचस्प होगी कि इस सीट से कौन जीत हासिल करेगा.

Bikram Chunav Result 2025 LIVE: बिक्रम विधानसभा सीट पर किसकी जीत पक्की? एक बार फिर कांग्रेस-भाजपा आमने सामने
Bikram Chunav Result 2025 LIVE: बिक्रम विधानसभा सीट पर किसकी जीत पक्की? एक बार फिर कांग्रेस-भाजपा आमने सामने

Live Updates

  • 07:06 (IST) 14 Nov 2025

    Madhepura Vidhan Sabha Chunav Result 2025: भाजपा कार्यकर्ताओं ने की पूजा अर्चना

    Bihar Madhepura Vidhan Sabha Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की.

  • 22:00 (IST) 13 Nov 2025

    Bihar Bikram Vidhan Sabha Election Result 2025: सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोट काउंटिंग

    Bikram Vidhan Sabha Chunav Result 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर वोट काउंटिंग आज सुबह 8 बजे से शुरू होनी है. बिहार में आज के रिजल्ट NDA vs Mahagathbandhan का बिहार में भविष्य तय करेंगे. 

वेब स्टोरीज

शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजा में पढ़ें ये चमत्कारी मंत्र,...

November 14, 2025

इन पौधे को लगाने से आता है गुड लक! खुलने...

November 14, 2025

चल रही शनि की ढैय्या से हो रहे हैं बर्बाद?...

November 14, 2025

क्या पैर पर पैर रखकर सोने से घटती है उम्र?...

November 13, 2025

एनर्जी बूस्ट करने के लिए गुड़ और तिल से बनाएं...

November 13, 2025

कश्मीर की वादियों में बसा है स्वर्ग से भी सुंदर...

November 13, 2025
Bikram Chunav Result 2025 LIVE: बिक्रम विधानसभा सीट पर किसकी जीत पक्की? एक बार फिर कांग्रेस-भाजपा आमने सामने

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bikram Chunav Result 2025 LIVE: बिक्रम विधानसभा सीट पर किसकी जीत पक्की? एक बार फिर कांग्रेस-भाजपा आमने सामने
Bikram Chunav Result 2025 LIVE: बिक्रम विधानसभा सीट पर किसकी जीत पक्की? एक बार फिर कांग्रेस-भाजपा आमने सामने
Bikram Chunav Result 2025 LIVE: बिक्रम विधानसभा सीट पर किसकी जीत पक्की? एक बार फिर कांग्रेस-भाजपा आमने सामने
Bikram Chunav Result 2025 LIVE: बिक्रम विधानसभा सीट पर किसकी जीत पक्की? एक बार फिर कांग्रेस-भाजपा आमने सामने