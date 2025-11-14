Bikram Chunav Result 2025 LIVE: बिक्रम विधानसभा सीट पर किसकी जीत पक्की? एक बार फिर कांग्रेस-भाजपा आमने सामने

Bikram Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. 243 विधानसभा सीटों में शामिल बिक्रम विधानसभा सीट सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है. क्योंकि भाजपा करीब 10 साल बाद इस सीट पर कमल खिलाने की कोशिश कर रही है. वहीं कांग्रेस को पूरी उम्मीद है, कि वह तीसरी बार यहां से जीत हासिल करेगी. इस बार कांग्रेस से अनिल कुमार, JSP से मंटु कुमार और भाजपा से सिद्धार्थ सौरव के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है. कांग्रेस लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह से मैदान में डटी हुई है. अब देखना दिलचस्प होगी कि इस सीट से कौन जीत हासिल करेगा.