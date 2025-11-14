Biharsharif Chunav Result 2025 LIVE: उमैर खान या दिनेश कुमार? कौन देगा किसको मात, बिहारशरीफ से किसकी चमकेगी किस्मत

Biharsharif Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है. हर किसी को परिणाम का बेसब्री से इंतजार है. वहीं आज यानी 14 नवंबर को ही परिणाम घोषित होने हैं. ऐसे में बिहारशरीफ विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. 11 नवंबर 2025 को मतदान समाप्त हो गया है और उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है. इस प्रतिष्ठित सीट पर हर चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है. जानकारी के मुताबिक, इस बार कांग्रेस के उमैर खान, आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार और जनता दल यूनाइटेड के दिनेश कुमार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहारशरीफ विधानसभा सीट पर अब तक 55.09% मतदान हुआ है. बिहारशरीफ, नालंदा जिले में स्थित बिहार का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है. 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी. भाजपा उम्मीदवार सुनील कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुनील कुमार को 15,102 मतों के अंतर से हराया था. वहीं बिहार की बिहारशरीफ सीट पर भाजपा, जदयू, लोजपा और राजद-कांग्रेस गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है. जानिए कौन जीत रहा है और कौन कितने वोटों से आगे चल रहा है. पल-पल की ताज़ा अपडेट के लिए आपको inkhabar की वेबसाइट से जुड़े रहना होगा.

bihar election photo