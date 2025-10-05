कौन है यूट्यूबर मनी मेराज? को-एक्ट्रेस ने लगाए लव जिहाद-धर्मांतरण के आरोप, पटना से उठा ले गई CM योगी की पुलिस

Youtuber mani meraj arrested: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर मनी मेराज को पटना के अनीसाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है. “वन्नू डी ग्रेट” नाम के एक इन्फ्लुएंसर ने मेराज पर लव जिहाद और बलात्कार का आरोप लगाया था. वह तब से फरार बताए जा रहे थे. उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे साहिबगंज जाते समय गिरफ्तार कर लिया.

मेराज फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं. पुलिस के अनुसार, पटना की एक अदालत से ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा. इसके बाद, मेराज को पूछताछ के लिए उत्तर प्रदेश ले जाया जाएगा. पुलिस ने यह कार्रवाई “वन्नू डी ग्रेट” इन्फ्लुएंसर की शिकायत के आधार पर की, जिसने खोड़ा थाने में मेराज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

धर्म परिवर्तन और गोमांस बेचने का दबाव

वन्नू डी ग्रेट के अनुसार, यूट्यूबर मनी मेराज ने लगभग ढाई साल पहले उससे दोस्ती की थी. एक दिन, उसने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया और बेहोशी की हालत में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. जब ​​वह होश में आई और विरोध किया, तो उसने उससे शादी का वादा किया.

कुछ दिनों बाद, वह उसे अपने घर ले गया और उससे शादी कर ली, लेकिन इस बात को छुपाए रखा. इस दौरान, वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा. जब वह गर्भवती हो गई, तो उसे गर्भपात के लिए भी मजबूर किया गया. पीड़िता ने बताया कि उसने उस पर इस्लाम धर्म अपनाने और गोमांस खाने का भी दबाव डाला.

मेराज दो बच्चों का पिता निकला!

पीड़िता ने बताया कि कुछ समय बाद, उसे पता चला कि मेराज पहले से ही शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं. इसके अलावा, मेराज के अन्य महिलाओं के साथ भी अवैध संबंध थे. जब उसने विरोध किया, तो उसने उसके साथ मारपीट की और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी.

पीड़िता ने सोशल मीडिया पर एक रोता हुआ वीडियो भी पोस्ट किया. वीडियो में, उसने धोखा दिए जाने की बात कबूल की. ​​उसने यह भी कहा कि मेराज का परिवार उसे धमका रहा था. उसने कहा कि उसके पास धर्म परिवर्तन और शादी के सभी सबूत हैं. तब से, आरोपी मणि मेराज फरार है और अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

मनी मेराज मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले से लगभग 55 किलोमीटर दूर साहेबगंज प्रखंड के रहने वाले हैं. उनकी कहानी एक साधारण युवक से एक प्रसिद्ध यूट्यूबर बनने के सफर की है. शुरुआत में उन्होंने मुर्गे काटने का काम किया, लेकिन धीरे-धीरे अपने गाँव के स्थानीय अंदाज़ में कॉमेडी वीडियो बनाने लगे. उनके देसी अंदाज़ और बोलचाल की भाषा ने उन्हें सोशल मीडिया पर तेज़ी से लोकप्रियता दिलाई.

आज, मनी मेराज के कई वीडियोज़ पर 5 करोड़ व्यूज़ हैं. वह अपने भोजपुरी अंदाज़ और देसी अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं. हाल के वर्षों में, अपनी लोकप्रियता से प्रेरित होकर, उन्होंने अपने गाँव में करोड़ों रुपये की लागत से एक आलीशान घर बनवाया है. इसके अलावा, वह 2025 के आईपीएल मैच में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच जियो सिनेमा पर भोजपुरी में कमेंट्री करते नज़र आए, जिससे उन्हें और प्रसिद्धि मिली. हाल ही में उनकी एक भोजपुरी फिल्म रिलीज़ हुई है, जिससे उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा है.

