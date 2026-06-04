Home > अजब गजब न्यूज > जिसने मुगलों को देखा, अंग्रेजों को खदेड़ा… वो 700 साल पुराना ‘लिविंग लेजेंड’ आज भी बिहार में सांस ले रहा है!

जिसने मुगलों को देखा, अंग्रेजों को खदेड़ा… वो 700 साल पुराना ‘लिविंग लेजेंड’ आज भी बिहार में सांस ले रहा है!

मुंगेर में मिला ये बरगद का पेड़ न सिर्फ इतिहास की करोवटों की सजोंए हुए है बल्कि अपनी ही जड़ों से अपने चारों एक जंगल विकसित कर चुका है. BSIP के वैज्ञानिकों ने रेडियोकार्बन डेटिंग से इस विशाव वटवृक्ष की आयु का अंदाजा लगाया है, इससे जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं-

By: Kajal Jain | Published: June 4, 2026 9:50:43 AM IST

जिसने मुगलों को देखा, अंग्रेजों को खदेड़ा... वो 700 साल पुराना 'लिविंग लेजेंड' आज भी बिहार में सांस ले रहा है!
जिसने मुगलों को देखा, अंग्रेजों को खदेड़ा... वो 700 साल पुराना 'लिविंग लेजेंड' आज भी बिहार में सांस ले रहा है!


भारत की धरती पर दुनिया के सबसे पुराने वटवृक्ष यानी बरगद के पेड़ की खोज हुई है, जो पिछले 700 साल एक ही जगह खड़ा है. इसकी खास बात यह है कि पेड़ अपनी सुनहरी लताओं से आस-पास एक जंगल विकसित कर चुका है. एक ऐसा पेड़ जिसने न जाने कितनी सल्तनत बदलते देखी, अंग्रेजों को आते-जाते देखा और आज के आधुनिक दौर में भी एक लिविंग लेजेंड के रूप में इंस्पायर कर रहा है. जब आप पहली बार इसके पास जाएंगे, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. इसके नीचे खड़े होकर आप भी एक हरी-भरी छत का अनुभाव कर सकते हैं-

कार्बन डेटिंग से हुआ खुलासा

बिहार के मुंगेर में मिला बरगद का पेड़ 700 साल पुराना है. जी हां. लखनऊ के वैज्ञानिकों ने रिडोयकार्बन डेटिंग के जरिए इसकी सही उम्र का पता लगाया है. वैज्ञानिकों का दावा है कि धरती पर इससे पुराना बरगद का पेड़ नही है. 

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कैसे मिला ये लिविंग लेजेंड

700 साल पुराने इस लिविंग लेजेंड को मुंगेर में इंडियन टबैको कंपनी (ITC) के कैंपस परिसर में एक बड़े बंगले के सामने पाया गया. इसी सही उम्र का पता लगाने के लिए साल 2022 में बिहार वन विभाग ने लखनऊ स्थित बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान (BSIP) के वैज्ञानिकों को न्यौता भेजा, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने मुख्य तने को नुकसान पहुंचाए बिना सूखी जड़ों से कुछ सैंपल इकट्ठा किए.

पेड़ ने चारों ओर बना लिया घना जंगल

चाहे आप इसे चमत्कार कहिए या प्रकृति का नायाब नमूना, लेकिन सदियों पुराने इस बरगद के पेड़ से अब इतनी जड़ें निकल चुकी हैं कि वो जमीन के अंदर समाकर खुद का साम्राज्य बना चुकी हैं. यही वजह है कि दूर से देखने पर यह कोई पेड़ नहीं बल्कि एक पूरा घना जंगल दिखाई देता है. इसकी विशालता ने हर किसी को हैरान कर दिया है.

इन जगहों पर भी मिले पुराने पेड़

बिहार के मुंगेर में दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़ मिलने के बाद सोशल मीडिया पर एक्साइटमेंट दिख रही है. वैज्ञानिकों की खोज के बाद अब उत्तर प्रदेश के नरोरा के करीब स्थित सिद्धाबारी में भी 450 से 500 पुराने पेड़ की खोज हुई. कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस वनस्पति उद्यान में भी 250 से 350 साल पुराना बरगद का पेड़ मौजूद है.

तेलंगाना के महबूबनगर जिले में पिल्लालामरी का बरगद भी लगभग 800 साल पुराना बताया जाता है. इस वटवृक्ष का मुख्य तना गायब हो चुका है, लेकिन 1.6 हेक्टेयर में फैली तलाएं अब मजबूत तनों का रुप ले चुकी हैं.

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