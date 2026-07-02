Home > क्राइम > चेहरे के रंग ने ले ली जान! समाज के तानों ने तोड़ा हौसला, सांवले रंग से परेशान युवती ने उठाया खौफनाक कदम

चेहरे के रंग ने ले ली जान! समाज के तानों ने तोड़ा हौसला, सांवले रंग से परेशान युवती ने उठाया खौफनाक कदम

बिहार में एकक लड़की ने काले रंग से परेशान होकर फांसी के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी. आसपास के लोगों का कहना है कि काले रंग के कारण उसकी शादी नहींं हो पा रही थी, जिसके कारण वो डिप्रेशन में थी और इसी कारण उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी.

By: Deepika Pandey | Published: July 2, 2026 1:25:52 PM IST

बिहार में काले रंग से परेशान होकर लड़की ने की आत्महत्या
बिहार में काले रंग से परेशान होकर लड़की ने की आत्महत्या


Bihar Suicide Case: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लड़की ने हीन भावना से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया. कहा जा रहा है कि वो स्किन टोन डार्क होने के कारण परेशान थी. स्किन टोन के कारण ही उसकी शादी नहीं हो पा रही थी. बीते कुछ सालों से उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण वो टूट गई और उसने जान दे दी. बता दें कि 22 वर्षीय अंशु कुमारी ने मंगलवार रात अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. 

काले रंग से परेशान लड़की ने लगाई फांसी

बुधवार सुबह जब घर में लोगों ने उसे शव को फांसी के फंदे पर लटका देखा, तो चीख पुकार मच गई. घटना की सूचना तुरंत गायघाट थाना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे नीचे उतारा और मामले की जांच शुरू की गई. एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य इकट्ठे किए. उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस मामले में पुलिस ने लोगों से बात की, तो पता चला कि अंशु अपने काले रंग के कारण परेशान थी. बीते कुछ समय से मिल रहे रिजेक्शन के कारण वो डिप्रेशन में थी.

You Might Be Interested In

परिजनों ने नहीं दर्ज कराई शिकायत

वहीं इस मामले में परिजनों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है. आसपास के लोगों का कहना है कि उसने काले रंग के कारण फांसी लगाई है. काले रंग के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण वो डिप्रेशन में थी. इसी कारण उसने फांसी लगाकर जान दे दी है. 

पुलिस ने दिया बयान

इस आत्महत्या मामले में पुलिस ने बताया कि एक लड़की ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या का सटीक कारण पता नहीं चल सका है. हालांकि कहा जा रहा है कि सांवले रंग के कारण लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मेंटल हेल्थ के लिए कौन से फल खाएं?

July 1, 2026

ज्यादा नमक खाने के नुकसान

July 1, 2026

संघर्ष से सफलता तक, रिया चक्रवर्ती की कहानी

July 1, 2026

कितनी अमीर हैं काव्या मारन?

July 1, 2026

कौन हैं दुनिया के सबसे अमीर जेन जी सेलिब्रिटी?

July 1, 2026

ज्यादा आलू खाने के नुकसान

June 30, 2026
चेहरे के रंग ने ले ली जान! समाज के तानों ने तोड़ा हौसला, सांवले रंग से परेशान युवती ने उठाया खौफनाक कदम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

चेहरे के रंग ने ले ली जान! समाज के तानों ने तोड़ा हौसला, सांवले रंग से परेशान युवती ने उठाया खौफनाक कदम
चेहरे के रंग ने ले ली जान! समाज के तानों ने तोड़ा हौसला, सांवले रंग से परेशान युवती ने उठाया खौफनाक कदम
चेहरे के रंग ने ले ली जान! समाज के तानों ने तोड़ा हौसला, सांवले रंग से परेशान युवती ने उठाया खौफनाक कदम
चेहरे के रंग ने ले ली जान! समाज के तानों ने तोड़ा हौसला, सांवले रंग से परेशान युवती ने उठाया खौफनाक कदम