चेहरे के रंग ने ले ली जान! समाज के तानों ने तोड़ा हौसला, सांवले रंग से परेशान युवती ने उठाया खौफनाक कदम

Bihar Suicide Case: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लड़की ने हीन भावना से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया. कहा जा रहा है कि वो स्किन टोन डार्क होने के कारण परेशान थी. स्किन टोन के कारण ही उसकी शादी नहीं हो पा रही थी. बीते कुछ सालों से उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण वो टूट गई और उसने जान दे दी. बता दें कि 22 वर्षीय अंशु कुमारी ने मंगलवार रात अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

काले रंग से परेशान लड़की ने लगाई फांसी

बुधवार सुबह जब घर में लोगों ने उसे शव को फांसी के फंदे पर लटका देखा, तो चीख पुकार मच गई. घटना की सूचना तुरंत गायघाट थाना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे नीचे उतारा और मामले की जांच शुरू की गई. एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य इकट्ठे किए. उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस मामले में पुलिस ने लोगों से बात की, तो पता चला कि अंशु अपने काले रंग के कारण परेशान थी. बीते कुछ समय से मिल रहे रिजेक्शन के कारण वो डिप्रेशन में थी.

परिजनों ने नहीं दर्ज कराई शिकायत

वहीं इस मामले में परिजनों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है. आसपास के लोगों का कहना है कि उसने काले रंग के कारण फांसी लगाई है. काले रंग के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण वो डिप्रेशन में थी. इसी कारण उसने फांसी लगाकर जान दे दी है.

पुलिस ने दिया बयान

इस आत्महत्या मामले में पुलिस ने बताया कि एक लड़की ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या का सटीक कारण पता नहीं चल सका है. हालांकि कहा जा रहा है कि सांवले रंग के कारण लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है.