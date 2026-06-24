प्रेमी की रिहाई को लेकर प्रेमिका चढ़ी मोबाईल टावर पर, कहा रिहाई करने पर ही उतरुंगी; प्रशासन हरकत में

Jharkhand News: झारखंड के बोकारो के एक गांव में एक लड़की मोबाइल टावर पर चढ़ी हुई थी. दरअसल, उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस ने पकड़ लिया था. लड़की की डिमांड थी कि पहले उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ा जाए, वह तभी टावर से नीचे उतरेगी. इस मामले की खबर सुनकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लड़की को समझाना शुरू किया. लेकिन वो नहीं मानी.

लपनिया थाना क्षेत्र के तिलैया गांव की रहने वाली युवती गोमिया के ढेंढे गांव स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गई. स्थानीय लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई. युवती का कहना है कि रांची के एक युवक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह उससे शादी करना चाहती थी. पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर तेनुघाट जेल भेज दिया है. उसी की रिहाई को लेकर युवती मोबाईल टावर पर चढ़ गई.

प्रशासन चौकस, जाल बिछाकर दी सुरक्षा

गोमिया थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है. युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए प्रयास जारी हैं. एहतियात के तौर पर टावर के नीचे नेट बिछाने की व्यवस्था की जा रही है.

बेरमो डीएसपी रविंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस लगातार 4 घंटे से युवती को समझा रही है. किसी दुर्घटना से बचने के लिए नेट लगाया जा रहा है और युवती के परिजनों को भी मौके पर बुला लिया गया है.

अपहरण मामले में हुई प्रेमी की गिरफ्तारी

कुछ दिनों पहले युवती के परिजनों ने ललपनिया थाना में अपहरण का आवेदन दिया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती को रांची से बरामद किया था. इसी मामले में उसके प्रेमी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. वर्तमान में युवती को नीचे उतारने के लिए पुलिस और प्रशासन के प्रयास जारी हैं. स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.

लड़की के नाबालिग होने पर हुई प्रेमी की गिरफ्तारी

गौरतलब है कि लड़की की उम्र महज 17 साल है. जिसके अन्तर्गत लड़की नाबालिग की श्रेणी में आती है. घर वालों की शिकायत पर ही युवक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है. इसी कारण लड़की अपने प्रेमी की रिहाई के लिए 100 फुट उंचे टावर पर चढ़ गई. लड़की ने कहा कि अगर उसकी मांग पूरी न हुई तो वो टावर से कूदने में भी गुरेज नहीं करेगी.