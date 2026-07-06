पत्नी ही निकली पति की कातिल, प्रेमी अनवर के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट, हैरान कर देगा मामला

Kishanganj Murder Case: बिहार के किशनगंज जिले में एक हत्या के मामले का पुलिस ने ऐसा खुलासा किया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. जिस पत्नी ने पहले खुद को बेबस दिखाते हुए दावा किया था कि रात में चोर घर में घुस आए और उसके पति की हत्या कर दी, वही इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड निकली. पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. मामला 4 जुलाई 2026 का है.

बिशनपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले 42 वर्षीय रिजवान आलम अपने घर में मृत मिले थे. उनके पिता नजीर आलम को सुबह सूचना मिली कि बेटे की किसी ने हत्या कर दी है. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि रिजवान का शव बिस्तर पर पड़ा था, जबकि उनकी पत्नी डेजी परवीन और छोटी बच्ची उसी कमरे में मौजूद थीं.

पुलिस को हुआ शक

शुरुआत में डेजी ने पुलिस को बताया कि रात में चोर घर में घुस आए थे. उन्होंने चोरी की और इसी दौरान उसके पति की हत्या कर दी लेकिन जांच के दौरान पुलिस को उसकी बातों पर शक होने लगा. उसने जिन जेवरों के चोरी होने की बात कही थी, वे घर की अलमारी में ही सुरक्षित मिले. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की. मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों से पता चला कि डेजी लगातार एक युवक अनवर हुसैन के संपर्क में थी. जब पुलिस ने अनवर से पूछताछ की तो उसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया.

नौ साल पहले मुलाकात

अनवर ने बताया कि करीब नौ साल पहले, जब वह पढ़ाई के लिए बिशनपुर आया था, तभी उसकी डेजी से पहचान हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए. उस समय रिजवान विदेश के कुवैत में नौकरी करते थे और दो-दो साल बाद कुछ दिनों के लिए ही घर आते थे इसलिए दोनों का मिलना-जुलना आसानी से चलता रहा लेकिन इस बार रिजवान को पत्नी और अनवर के रिश्ते की भनक लग गई थी. उन्होंने विदेश वापस न जाने और यहीं रहकर काम करने का फैसला किया. इससे दोनों को डर था कि उनका रिश्ता सबके सामने आ जाएगा.

डेजी ने फोन पर दी थी सूचना

पुलिस के अनुसार, डेजी ने अनवर पर रिजवान को रास्ते से हटाने का दबाव बनाया. दोनों ने मिलकर हत्या की प्लानिंग की. अनवर ने डेजी को एक अलग मोबाइल फोन भी दिया था, जिससे दोनों गुप्त रूप से बात करते थे. घटना वाली रात करीब 12 बजे डेजी ने अनवर को फोन कर बताया कि उसका पति गहरी नींद में सो चुका है. इसके बाद अनवर लोहे की रॉड लेकर घर पहुंचा. वह दीवार फांदकर दूसरी मंजिल तक गया और डेजी के कमरे से बाहर आने का इंतजार करता रहा.

लोहे की रॉड से मारकर की हत्या

कुछ देर बाद डेजी बाहर आई और इशारा किया कि रिजवान सो रहे हैं. इसके बाद अनवर कमरे में गया और सो रहे रिजवान के सिर पर लोहे की रॉड से दो जोरदार वार कर दिए. मौके पर ही उनकी मौत हो गई. हत्या के बाद दोनों ने इसे चोरी की वारदात दिखाने की कोशिश की. डेजी ने अपना और पति का मोबाइल अनवर को दे दिया ताकि वह उन्हें ठिकाने लगा दे और पुलिस को लगे कि चोर मोबाइल भी ले गए. अनवर हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड नदी में फेंक आया और मोबाइल फोन गांव की बांसवाड़ी में जमीन के अंदर गाड़ दिए.

फोन कॉल ने खोली पोल

हालांकि, पुलिस की तकनीकी जांच और लगातार पूछताछ के सामने दोनों ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए. अनवर के एक फोन कॉल ने पूरी कहानी खोल दी. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने नदी से हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड और जमीन में दबाए गए मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए. किशनगंज पुलिस ने पत्नी डेजी परवीन और उसके प्रेमी अनवर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है.