कौन है राजबल्लभ यादव? जिसने Tejashwi Yadav की पत्नी पर कर डाला भद्दा कमेंट, ‘महापाप’ कर जेल में गुजारी रातें

Rajballabh Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में तेजश्वी की पार्टी में अलग ही गरमा-गर्मी का माहौल बना हुआ है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव ने तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर एक विवादित बयान दिया। हाल ही में जेल से रिहा हुए राजबल्लभ यादव ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उनकी शादी और पत्नी को लेकर कई अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। उनकी इस टिप्पणी के बाद बिहार का सियासी पारा हाई हो गया।

तेजस्वी की पत्नी को लेकर कही बड़ी बात

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रविवार को एक जनसभा में बोलते हुए राजबल्लभ यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा था कि ‘तेजस्वी यादव वोट के लिए जाति की बात करते हैं, लेकिन शादी दूसरी जाति में कर ली। अगर यादव समाज की बेटी से शादी करते तो उनका भला होता। हरियाणा-पंजाब से गाय लाने की क्या ज़रूरत थी, क्या जर्सी गाय लाए हो? उनके इस बयान के बाद राजद में गुस्सा है और उनके बयान का लगातार विरोध हो रहा है। इतना ही नहीं इस टिप्पणी के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ प्रदर्शन भी तेज कर दिया है।

जल्लाद निकले BJP सांसद की बहन के ससुराल वाले, डंडे से मारा, जान से मारने के भी कोशिश: Video Viral

जानिए कौन है राजबल्लभ यादव?

जेल से बाहर आते ही राजबल्लभ यादव ने बिहार चुनाव से पहले बिहार की राजनीति म खलबली मचा दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजबल्लभ यादव साढ़े 9 साल बाद पिछले महीने जेल से बाहर आए हैं। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने उन्हें नाबालिग से बलात्कार के एक मामले में रिहा कर दिया है।राजबल्लभ यादव के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो उन्होंने साल 1995 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद साल 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें राजद से टिकट मिला। इस चुनाव में भी उन्होंने विधायक की गद्दी हासिल की।

चुनाव जीतने के साथ ही उन्हें सरकार में श्रम राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद लगातार 3 विधानसभा चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 2015 में राजबल्लभ प्रसाद एक बार फिर जदयू-राजद और कांग्रेस के महागठबंधन से चुनाव जीते। इस बीच, फरवरी 2016 में नाबालिग से बलात्कार के मामले में उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई और फिर 21 दिसंबर 2018 को उन्हें दोषी ठहराया गया।

ट्रंप के नए चेहरे का शशि थरूर ने किया पर्दाफाश, बोले-नए लहजे का सावधानी से स्वागत