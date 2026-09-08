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Who is Priya Singh Vats: कौन हैं प्रिया सिंह वत्स, जिन्हें तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी में सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

Who is Priya Singh Vats: तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल में प्रिया सिंह वत्स को राष्ट्रीय प्रवक्ता की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रिया सिंह वत्स कौन हैं.

By: Sohail Rahman | Published: September 8, 2026 2:39:33 PM IST

कौन हैं प्रिया सिंह वत्स?
कौन हैं प्रिया सिंह वत्स?


Who is Priya Singh Vats: एक तरफ ग्लैमरस दुनिया में तेज प्रताप यादव अलग पहचान बना रहे हैं. तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति में भी सक्रियता दिखा रहे हैं. इस बीच उन्होंने बिहार में अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) के लिए नया राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है. जिसके लिए तेज प्रताप यादव ने प्रिया सिंह वत्स को चुना है. जिसके बारे में बताया जाता है कि वो इससे पहले अलग-अलग सामाजिक आंदोलनों, कंटेंट क्रिएशन और राजनीतिक दलों से जुड़ी रही हैं.

तेज प्रताप यादव ने प्रिया सिंह वत्स की नियुक्ति का आधिकारिक एलान किया और उनके सफल और उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं. इसके अलावा, उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रिया सिंह अपनी वाकपटुता और अनुभव के दम पर पार्टी की प्राथमिकताओं को जनता के बीच प्रभावी ढंग से रखेंगी और जिम्मेदारी का निर्वहन निष्ठा के साथ करेंगी.

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कौन हैं प्रिया सिंह वत्स?

प्रिया सिंह वत्स का राजनीतिक और सामाजिक सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा है. वर्तमान में जनशक्ति जनता दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं. श्री राजपूत करणी सेना की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष हैं. इसके अलावा, विकासशील इंसान पार्टी (VIP) की पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रह चुकी हैं.



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तेज प्रताप यादव ने एक्स पर क्या लिखा?

तेज प्रताप यादव ने प्रिया सिंह वत्स को राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जनशक्ति जनता दल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए प्रिया सिंह वत्स जी को सांगठनिक अनुभव, वाकपटुता और पार्टी की नीतियों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को देखते हुए आपको जनशक्ति जनता दल का ‘राष्ट्रीय प्रवक्ता’ नियुक्त किया जाता है. हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी इस नियुक्ति से पार्टी को एक नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी. आप अपनी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगी. आपके सफल और उज्ज्वल कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं.

प्रिया सिंह वत्स रहती हैं एक्टिव

प्रिया सिंह वत्स बिहार के मुद्दों पर काफी मुखरता से अपनी बात रखती है. भोजपुर के भरत भूषण तिवारी कथित एनकाउंटर और पटना के बंटी यादव हत्याकांड जैसे मामलों में अपनी बात मुखरता से रखती आई है. परिजनों को न्याय दिलाने की बात कह चुकी हैं. प्रिया ने भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के बाद उनके पैतृक गांव बिलौटी पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मिली भी थीं और हर संभव मदद का भरोसा दिया था. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि प्रिया सिंह वत्स सामाजिक कार्यों के अलावा डिजिटल कंटेंट और आर्ट क्रिएटर के रूप में भी पहचानी जाती हैं.

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Tags: bihar newstej pratap yadav
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