Who is Preeta Verma: कौन हैं प्रीता वर्मा, बिहार में संभालेंगी DGP का अतिरिक्त प्रभार, कब तक पोस्ट पर बनीं रहेंगी?

Who is Preeta Verma: बिहार पुलिस के टॉप लेवल पर एक अस्थायी बदलाव हुआ है. सीनियर आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा (1991 बैच, बिहार कैडर) मौजूदा DGP विनय कुमार (1991 बैच के IPS अधिकारी) की 21 दिन की छुट्टी के दौरान कार्यवाहक DGP का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी. बिहार गृह विभाग ने विनय कुमार के 15 सितंबर से 5 अक्टूबर, 2026 तक छुट्टी पर जाने के बाद यह आदेश जारी किया.

1991 बैच की बिहार-कैडर IPS अधिकारी प्रीता वर्मा, विनय कुमार की अनुपस्थिति में DGP कार्यालय की जिम्मेदारियां संभालेंगी और साथ ही होम गार्ड्स और फायर सर्विसेज की महानिदेशक (DG) के तौर पर भी काम करती रहेंगी.

कौन हैं प्रीता वर्मा?

इस घटनाक्रम से बिहार पुलिस में वर्मा के लंबे करियर पर भी फिर से ध्यान गया है. अक्टूबर 1992 में सेवा में शामिल हुईं सीधी भर्ती वाली IPS अधिकारी प्रीता वर्मा ने कई सीनियर पदों पर काम किया है और उन्हें 2023 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। आधिकारिक IPS सिविल लिस्ट रिकॉर्ड बताते हैं कि जब यह पुरस्कार घोषित किया गया था, तब वह बिहार में DG (ट्रेनिंग) के पद पर तैनात थीं.

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दिसंबर 2026 में विनय कुमार होंगे रिटायर

उन्हें यह अस्थायी पदोन्नति बिहार पुलिस के लिए एक अहम समय पर मिली है, क्योंकि राज्य दिसंबर 2026 में विनय कुमार के रिटायरमेंट से पहले उनके उत्तराधिकारी को चुनने की प्रक्रिया पर भी काम कर रहा है. बिहार के मौजूदा DGP विनय कुमार 15 सितंबर से 21 दिन की छुट्टी पर गए हैं. कई समाचार संगठनों द्वारा रिपोर्ट की गई गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, उनकी छुट्टी 5 अक्टूबर तक चलेगी और इसे व्यक्तिगत और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मंजूरी दी गई है. इस दौरान, प्रीता वर्मा पुलिस मुख्यालय में DGP कार्यालय की जिम्मेदारियां संभालेंगी. वह होम गार्ड्स और फायर सर्विसेज की DG के तौर पर अपना मौजूदा पद भी संभालती रहेंगी, उन्हें उस पद से हटाया नहीं जाएगा.

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