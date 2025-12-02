Home > बिहार > Vibha Devi: कौन हैं और कितनी पढ़ी हैं JDU विधायक विभा देवी? जो ठीक से नहीं ले पाईं शपथ, पति बाहुबली और संपत्ति करोड़ों की

Who is JDU MLA Vibha Devi: बिहार विधानसभा में सोमवार को नए विधायकों ने शपथ लिया. इस दौरान JDU की विधायक विभा देवी ने बड़ी मुश्किल से शपथ ग्रहण किया. वे ठीक से शपथ पत्र को भी नहीं पढ़ पा रही थीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By: Hasnain Alam | Last Updated: December 2, 2025 11:41:45 AM IST

Vibha Devi Shapath Video: सोमवार (1 दिसंबर) को बिहार विधानसभा में नए विधायकों ने शपथ लिया. इस दौरान किसी ने हिंदी, किसी ने उर्दू तो किसी ने संस्कृत में शपथ ग्रहण किया. लेकिन, सबसे ज्यादा किसी के शपथ की चर्चा है तो वह हैं जेडीयू की विधायक विभा देवी. दरअसल, विभा देवी ठीक से शपथ पत्र नहीं पढ़ सकीं. ऐसे में वीडियो के सामने आने के बाद इसकी हर तरफ चर्चा होने लगी.

विभा देवी ने बड़ी मुश्किल से शपथ ग्रहण किया. शपथ की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा, “मैं ईश्वर की सतत लेती हूं…”. यही नहीं इस दौरान पास में बैठीं जेडीयू विधायक मनोरमा देवी से कहा, “छोटकी बोल न…”. जब विभा देवी रुक-रुककर फंसते हुए शपथ पढ़ती जा रही थीं तो बीच-बीच में मनोरमा देवी ने उनकी मदद की.इस बीच तमाम विधायक उन्हें मुड़कर देखने लगे.

लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं विभा देवी

बता दें कि विभा देवी नवादा सीट से विधायक बनी हैं. बिहार चुनाव में विभा देवी ने राजद के कौशल यादव को 27594 वोटों से हराया था. विभा देवी इससे पहले भी विधायक रह चुकी हैं. विभा देवी ने 2020 के चुनाव में आरजेडी के टिकट पर नवादा से ही जीत हासिल की थी. यही नहीं उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी की टिकट पर नवादा से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वह लोक जनशक्ति पार्टी के चंदन सिंह से हार गई थीं. 

कौन हैं विभा देवी के बाहुबली पति राजबल्लभ यादव?

गौरतलब है कि विभा देवी के पति राजबल्लभ यादव बाहुबली नेता हैं. उनपर कई केस दर्ज है. चुनाव से कुछ समय पहले ही राजबल्लभ यादव जेल से बाहर आए थे. राजबल्लभ पहले राजद में थे. लेकिन इस बार चुनाव से पहले वो जदयू में शामिल हो गए. फिर उन्होंने अपनी पत्नी विभा को चुनाव लड़ाया था.

कितनी है विभा देवी के पास संपत्ति?

बिहार चुनाव में दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक विभा देवी ने अपनी कुल संपत्ति करीब 32 करोड़ बताई है. दूसरी तरफ विभा के शपथ ग्रहण के बाद उनकी पढ़ाई-लिखाई की भी चर्चा हो रही है, तो बता दें कि उन्होंने चुनावी हलफनामे में पढ़ाई वाले कॉलम में सिर्फ साक्षर लिखा है.

