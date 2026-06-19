Home > बिहार > Who is Akash Yadav: कौन है तेज प्रताप यादव की खटिया खड़ी करने वाला शख्स? अनुष्का से है बेहद खास नाता; जानिए पूरा मामला

Who is Akash Yadav: कौन है तेज प्रताप यादव की खटिया खड़ी करने वाला शख्स? अनुष्का से है बेहद खास नाता; जानिए पूरा मामला

Who is Akash Yadav: तेज प्रताप यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले पारिवारिक और राजनीतिक विवादों के चलते कार्रवाई झेल चुके तेज प्रताप अब नई कानूनी परेशानी में घिर गए हैं. उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर FIR कराई गई है.

By: Preeti Rajput | Published: June 19, 2026 9:42:24 AM IST

कौन है तेज प्रताप यादव की खटिया खड़ी करने वाला शख्स?
कौन है तेज प्रताप यादव की खटिया खड़ी करने वाला शख्स?


Who is Akash Yadav: बिहार की राजनीति में एक बार फिर तेज प्रताप यादव चर्चा के केंद्र में हैं. लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप के खिलाफ पटना में FIR दर्ज होने से सियासी हलकों में हलचल मच गई है. खास बात यह है कि यह मामला अनुष्का यादव से जुड़े विवाद से जुड़ा है. शिकायत उनके भाई और छात्र नेता आकाश यादव ने की है. कोर्ट के निर्देश के बाद पाटलिपुत्र थाने में दर्ज हुई FIR में तेज प्रताप के करीबी सहयोगी मोतीलाल को भी आरोपी बनाया गया है.

तेज प्रताप यादव के खिलाफ FIR 

शिकायतकर्ता आकाश यादव का आरोप है कि तेज प्रताप यादव और उनके सहयोगी मोतीलाल ने उनके घर में जबरन घुसने की कोशिश की. उस समय आकाश यादव राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने गए हुए थे. आरोप के मुताबिक, घर का दरवाजा नहीं खोला गया तो दोनों ने जोर-जबरदस्ती शुरू कर दी. बाद में वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर दरवाजा खुलवाया और घर के अंदर जाने के बाद बाहर निकलने से इनकार कर दिया.

You Might Be Interested In

आकाश यादव ने लगाए गंभीर आरोप 

आकाश यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि तेज प्रताप यादव ने उनके परिवार के लोगों को धमकाया. यह घटना 6 जून की बताई जा रही है. उस समय घर में उनकी बुजुर्ग मां, बहन अनुष्का यादव, भांजी उज्जैनी और छोटा भाई मौजूद थे. शिकायत में कहा गया है कि पूरा परिवार डरा हुआ है, क्योंकि तेज प्रताप यादव एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता हैं. उन्होंने आगे कहा कि 6 जून को ये घटना हुई, उस समय तो उनका परिवार शांत रहा, लेकिन 10 जून उन्हें धमकाने की कोशिश की गई. लॉरेंस विश्नोई के नाम उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई. 

जान से मारने की दी धमकी 

आकाश यादव ने बताया कि अमेरिका के नंबर से व्हाट्सऐप कॉल की गई थी. फोन कॉल में कहा गया था कि मंत्री जी के खिलाफ अगर कुछ भी बोलने की हिम्मत की तो उसकी हत्या कर दी गई. आकाश यादव की तरफ से दिया गया आवेदन वायरल हो गया. आवेदन में कहा गया कि उनकी भांजी उज्जैनी से मिलने के लिए तेज प्रताप यादव अक्सर उनके घर में बगैर बुलाए आ जाते थे. प्रतिष्ठा धूमिल होने के डर से उनका परिवार खामोश रह जाता था.

मकसद पूरा हुआ! पाक के एक इशारे से RSS कार्यालय पर हमला; पुलिस के हत्थे चढ़े देश के गद्दार

कौन है आकाश यादव?

बता दें कि, आकाश यादव अनुष्का यादव के भाई हैं. अनुष्का के साथ फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद तेज प्रताप को लालू यादव ने अपने परिवार और पार्टी से बाहर कर दिया था. पब्लिक डोमेन में अनुष्का यादव को तेज प्रताप की पत्नी बताया जाता है. अनुष्का की एक बेटी है, उसका नाम उज्जैन है. तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जानकारी दी थी कि उज्जैनी उनकी बेटी नहीं है और उनका दोनों से कोई नाता नहीं है. 

Tej Pratap Yadav FIR: क्या लॉरेंस बिश्नोई से है तेज प्रताप का कनेक्शन? अनुष्का के घर में घुस किया खूब हंगामा; भाई का बड़ा दावा

Tags: Akash Yadavanushka yadavtej pratap yadav
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन्नौरी गर्ल अदिति नेगी ने द्रौपदी प्रथा को लेकर क्या...

June 18, 2026

ज्यादा गर्म पानी पीने के नुकसान

June 18, 2026

हेल्दी रहने के लिए कौन से फल खाएं?

June 18, 2026

कुर्सी पर ज्यादा देर बैठने से हो सकते हैं ये...

June 18, 2026

इन टीवी एक्ट्रेस से कास्टिंग काउच की गंदी डिमांड

June 18, 2026

भारत के लिए सबसे तेज ODI शतक लगाने वाले कप्तान,...

June 18, 2026
Who is Akash Yadav: कौन है तेज प्रताप यादव की खटिया खड़ी करने वाला शख्स? अनुष्का से है बेहद खास नाता; जानिए पूरा मामला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Who is Akash Yadav: कौन है तेज प्रताप यादव की खटिया खड़ी करने वाला शख्स? अनुष्का से है बेहद खास नाता; जानिए पूरा मामला
Who is Akash Yadav: कौन है तेज प्रताप यादव की खटिया खड़ी करने वाला शख्स? अनुष्का से है बेहद खास नाता; जानिए पूरा मामला
Who is Akash Yadav: कौन है तेज प्रताप यादव की खटिया खड़ी करने वाला शख्स? अनुष्का से है बेहद खास नाता; जानिए पूरा मामला
Who is Akash Yadav: कौन है तेज प्रताप यादव की खटिया खड़ी करने वाला शख्स? अनुष्का से है बेहद खास नाता; जानिए पूरा मामला