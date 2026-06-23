Bihar Crime: पश्चिम चंपारण में पिता ने तीन मासूम बच्चों के साथ किया खौफनाक काम, सभी की मौत, पत्नी को भी नहीं छोड़ा, फिर कैसे बची जान?

Bihar Crime News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र में मंगलवार को मानवता को झकझोर देने वाली एक हृदयविदारक घटना सामने आई. कुमारबाग थाना क्षेत्र के भंगहा गांव निवासी राजमिस्त्री रामबाबू यादव पर अपनी पत्नी और तीन दुधमुंहे बच्चों को नहर में फेंकने का आरोप लगा है. इस दर्दनाक घटना में तीनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जबकि उनकी मां किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रही.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच पिछले कुछ दिनों से पारिवारिक विवाद चल रहा था. मंगलवार की अहले सुबह करीब तीन बजे रामबाबू यादव ने अपनी पत्नी ललिता देवी (35) से कहा कि वह उसे मायके छोड़ने जा रहा है.

पहले तीनों बच्चों को दिया नहर में धक्का

इसके बाद वह बाइक पर पत्नी और तीनों बच्चों को बैठाकर मझौलिया थाना क्षेत्र के बिरवा गांव की ओर निकला. आरोप है कि रास्ते में लोहियरिया चौक स्थित नहर के पास पहुंचने के बाद उसने पहले तीनों बच्चों और फिर पत्नी को नहर में धक्का दे दिया.

नहर में गिरने के बाद ललिता देवी ने किसी तरह साहस जुटाकर अपनी जान बचाई और वहां से निकलकर अपने मायके बारवा-बिरवा गांव पहुंचीं. उन्होंने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही ग्रामीणों और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. तलाश के दौरान छवरहिया गांव के समीप नहर से तीनों बच्चों के शव बरामद किए गए.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी

चनपटिया थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है तथा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं ग्रामीण आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

(मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट)