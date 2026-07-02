चीख-पुकार सुन दौड़े ग्रामीण, बेतिया में महिला से दुष्कर्म करने वाले हैवान को रंगे हाथों दबोचा; पुलिस ने दर्ज की FIR!

बिहार के बेतिया जिले (पश्चिमी चंपारण) से एक खौफनाक मामला सामने आया है जहां चापाकल से पानी लेने गई महिला के साथ बदसुलूकी और घर में घसीटकर दुष्कर्म की वारदान को अंजाम दिया गया है. जैसे ही ग्रामीणों ने शोर-शराबा सुना तो सबसे पहले आरोपी को पकड़कर घर के अंदर कैद कर दिया और पुलिस को सूचित करके कार्रवाई की मांग की. बताया जा रहा है कि महिला के पति बाहर काम करते हैं जबकि घटना के दौरान घर के अंदर मासूम बच्चे सो रहे थे. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला और ग्रामीणों के बीच चर्चाओं का बाजार क्यों गर्म हुआ?

चापाकल से पानी भरने गई थी महिला

स्थानीय पुलिस को दिए बयान में महिला ने बताया कि मंगलवार को रात करीब 10:30 बजे वो चापाकल से पानी लेने जा रही थी कि गांव का निवासी 398 वर्षीय सदा हुसैन ने अचानक दस्तक दे दी. पहले बदसुलूकी की, महिला का मुंह दबोचा और घसीटते हुए घर के अंदर ले गया और हैवानियत को अंजाम दे दिया. बताया जा रहा है कि वारदात के समय महिला का 4 साल का बेटा जागा हुआ था जबकि 3 अन्य मासूम घर के अंदर ही सोए हुए थे.

ग्रामीण ने पकड़कर कैद किया

ETV भारत की रिपोर्ट में स्थानीय पुलिस ने बताया कि जैसे ही महिला के घर में शोर-शराबा होने लगा, आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए. गुस्साए ग्रामीणों ने पहले तबियत से युवक की क्लास लगाई और इसे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया. इस वारदात की सूचना इनरवा थाना को दी गई जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने युवक को कमरे से बाहर निकालकर हिरासत में ले लिया. पीड़िता के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की.

गांव में पहले से ही फैली थी अफवाह

इस वारदात के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं सामने आ रही है. ग्रामीणों को मानना है कि महिला और 38 वर्षीय आरोपी के बीच पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहे थे. दोनों की अच्छी-खासी जान पहचान थी और मिलते-जुलते रहते थे. हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बताया जा रहा है कि महिला के सास-ससुर की कुछ साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है जबकि पति बाहर शहर में काम करते हैं. घर पर महिला अपने 4 मासूम बच्चों के साथ अकेली.

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