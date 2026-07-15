Bihar: ₹1,100 निकालने गया था मजदूर परिवार, बैलेंस चेक किया तो खाते में मिले 7 अरब से ज्यादा रुपये; बैंक ने उठाया ऐसा कदम

West Champaran Pension Account Freeze: बिहार के पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज ब्लॉक के सीतापुर गांव में एक गरीब मजदूर परिवार के बैंक अकाउंट में अचानक 7 अरब 59 करोड़ 69 लाख 51 हजार 951 रुपये ट्रांसफर हो गए. इससे सोशल मीडिया यूज़र्स में हैरानी, ​​जिज्ञासा और चिंता फैल गई है.

यह घटना बैंक ऑफ़ बड़ौदा से जुड़े एक कस्टमर सर्विस सेंटर (CSP) पर हुई. इसके बाद स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड किया गया और घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया जो कि, तेज़ी से वायरल हो रहा है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि यह पूरा मामला क्या है.

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीतापुर के रहने वाले बद्री दीवान अपनी पत्नी के साथ बुढ़ापा पेंशन निकालने बिशनपुरवा CSP सेंटर गए थे. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद उन्होंने ₹1,100 निकाले. ट्रांज़ैक्शन के बाद अकाउंट बैलेंस चेक करने पर, जो रकम दिख रही थी वह ₹7 अरब से ज़्यादा थी. कस्टमर और CSP ऑपरेटर दोनों हैरान रह गए. किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

7 अरब 59 करोड़,59 लाख रुपए से अधिक है बैंक खाते में फ़िर भी 1100 रुपए हर महीने निकालते है, अपने गुजारा भत्ता के लिए।😯 जी हां सही सुन रहे है आप ये रामचंद्र वर्मा जी है जिनकी उम्र 75 साल से अधिक है जब ये आधार कार्ड द्वारा अपने खाते से पेंशन के 1100 रुपए निकालने पहुंचे तो जनसेवा… pic.twitter.com/NX4HOLxoFX — Raju verma (@VermarajuRaju) July 12, 2026

पीड़ित बद्री दीवान ने बताया कि उनकी पत्नी का बैंक अकाउंट है और वह खेती और मजदूरी करके अपने परिवार का गुज़ारा करते हैं. उन्हें नहीं पता कि अकाउंट में इतनी बड़ी रकम कैसे आई. उनका कहना है कि CSP संचालक ने उन्हें इतनी बड़ी रकम के बारे में बताया.

बैंक अकाउंट हुआ फ्रीज

बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद एहतियात के तौर पर बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया. इस बीच, बैंक ऑफ बड़ौदा नरकटियागंज ब्रांच के मैनेजर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति साफ होगी. सोशल मीडिया पर यह भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से अकाउंट में गलत बैलेंस आया होगा. हालांकि, बैंक ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.