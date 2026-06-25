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Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी एनकाउंटर पर मुकेश सहनी का बड़ा बयान, ‘अगर पप्पू सहनी के फर्जी …’, कानून हाथ में लेने की दी चेतावनी

Bharat Tiwari Encounter Case: भरत तिवारी के एनकाउंटर पर मुकेश सहनी ने कहा कि इस मामले की जांच एक रिटायर्ड जज द्वारा की जा रही है. उनका आरोप है कि बिहार पुलिस जाति देखकर गोली मार रही है और जाति देखकर न्याय कर रही है.

By: Hasnain Alam | Published: June 25, 2026 5:59:14 PM IST

मुकेश सहनी का भरत तिवारी एनकाउंटर पर बड़ा बयान
मुकेश सहनी का भरत तिवारी एनकाउंटर पर बड़ा बयान


Mukesh Sahani On Bharat Tiwari Encounter: वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि चार महीने पहले मुजफ्फरपुर में पप्पू सहनी का फर्जी एनकाउंटर किया गया था. उस समय उन्होंने मामले का संज्ञान लिया था, जिसके बाद एसएसपी ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई.

मुकेश सहनी ने कहा कि पप्पू सहनी पर पिछले तीन वर्षों से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ था, इसके बावजूद उसका एनकाउंटर कर दिया गया. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस पुलिसकर्मी के पेट में गोली लगी थी, वह आज भी जीवित है, जबकि पप्पू सहनी के पैर में गोली लगने के बावजूद उसकी मौत हो गई.

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कानून हाथ में लेकर आंदोलन करने की दी चेतावनी

उन्होंने कहा कि घटना को तीन महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है. वीआईपी सुप्रीमो ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि न्याय नहीं मिला, तो अगले महीने वे कानून हाथ में लेते हुए आंदोलन करेंगे और शहर का चक्का जाम कर देंगे.

भरत तिवारी एनकाउंटर पर क्या कुछ कहा?

मुकेश सहनी ने हाल में हुई आरा के भरत तिवारी कथित एनकाउंटर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच एक रिटायर्ड जज द्वारा की जा रही है. उनका आरोप है कि बिहार पुलिस जाति देखकर गोली मार रही है और जाति देखकर न्याय कर रही है.

उन्होंने कहा कि यदि पप्पू सहनी मामले में समय रहते दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई होती, तो आज भरत तिवारी जैसे मामले सामने नहीं आते. उन्होंने सरकार से दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की.

Tags: bihar newsMukesh Sahani
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