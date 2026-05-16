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Supaul News: तड़ातड़… तड़ातड़… तड़ातड़… बरात में अचानक आने लगीं आवाजें, घरों से बाहर निकले ग्रामीण नजारा देख हैरान

Supaul News:  वीडियो में हथियार के प्रदर्शन को लेकर लोगों में दहशत का माहौल हो गया.   ग्रामीणों का कहना है कि शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग होने की भी चर्चा है.

By: JP Yadav | Published: May 16, 2026 10:47:23 AM IST

सुपौल में बरात में क्यों मचा हंगामा
सुपौल में बरात में क्यों मचा हंगामा


Supaul News: प्रतिबंध के बावजूद उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में हर्ष फायरिंग (Celebratory Firing) के मामले सामने आते रहते हैं. अपनी मर्यादा भूलकर लोग खुशी या जश्न के मौके पर (जैसे शादियों, पार्टियों या त्योहारों में) बंदूक या रिवाल्वर से हवा में गोलियां चलाते हैं. हालांकि यह एक पुरानी परंपरा मानी जाती है, लेकिन यह देशभर में गैरकानूनी है. बिहार के सुपौल जिले में तमंचे पर डांस का वीडियो वायरल है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस जांच में जुटी है. हर्ष फायरिंग का यह मामला सुपौल से मधुबनी जा रही बरात का बताया जा रहा है.

सुपौल जिले के नदी थाना क्षेत्र अंतर्गत सखुआ गांव से एक युवक द्वारा तमंचा लहराते हुए डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो को लेकर इलाके में भय और चर्चा का माहौल है. बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो 13 मई 2026 की है, जब गांव से एक बरात मधुबनी जिले के हिरपट्टी जा रही थी.

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मिली जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो में दिख रहा युवक ललमनिया पंचायत के वार्ड संख्या 7 स्थित सखुआ गांव निवासी जगदीश प्रसाद साह का पुत्र सुशील कुमार बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बरात डोमी साह के बेटे की शादी समारोह में शामिल होने के लिए सखुआ गांव से निकली थी. इसी दौरान ललमनिया पंचायत स्थित मुंगराहा पुल के पास भोजपुरी गीत बजने पर युवक तमंचा लहराते हुए डांस करता नजर आया.

लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

हर्ष फायरिंग के मामले को लेकर पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. वीडियो वायरल होने के बाद गांव और आसपास के इलाकों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. स्थानीय लोगों ने ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके.

जांच जारी

  इधर, वायरल वीडियो सामने आने के बाद नदी थाना पुलिस सक्रिय हो गई है. बताया जा रहा है कि देर शाम पुलिस टीम युवक के घर पहुंचकर मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई। पुलिस वीडियो की सत्यता, हथियार की प्रकृति और हर्ष फायरिंग के आरोपों की जांच कर रही है.

 वहीं निर्मली के सर्किल इंस्पेक्टर राणा रणविजय कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है. उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है.

Tags: Supaul News
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