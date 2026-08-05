Vande Bharat Express: बिहार में फिर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, यात्रियों में मची अफरा-तफरी; देखें तस्वीर

बिहार में एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस असामाजिक तत्वों का निशाना बनी है. पटना से गोरखपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात उपद्रवियों ने जमकर पथराव कर दिया. इस हमले में ट्रेन के एक कोच की खिड़की का शीशा चकनाचूर हो गया.

असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर बरसाए पत्थर

मंगलवार शाम को वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 26501) पाटलिपुत्र से बापूधाम मोतिहारी होते हुए आगे बढ़ रही थी. ट्रेन शाम करीब 6:15 बजे सुगौली स्टेशन से रवाना हुई. स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर पहुंचते ही अचानक उपद्रवियों ने ट्रेन को निशाना बनाकर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए.

C-4 कोच का शीशा क्षतिग्रस्त, मची अफरा-तफरी

उपद्रवियों द्वारा फेंका गया एक पत्थर सीधे C-4 कोच की खिड़की पर जा लगा, जिससे उसका शीशा बुरी तरह टूट गया. गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई और ट्रेन सुरक्षित अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ गई. हालांकि, चलती ट्रेन पर अचानक हुए इस हमले से यात्रियों के बीच कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया और चीख-पुकार की स्थिति बन गई. RPF मामले की जांच में जुट गई है.

रुकने का नाम नहीं ले रहीं पथराव की घटनाएं

वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव का यह कोई पहला मामला नहीं है. इस रूट पर ट्रेन को निशाना बनाने की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं. अतीत में ऐसी वारदातों में शामिल कई आरोपियों पर पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा है, लेकिन इसके बावजूद उपद्रवियों के हौसले पस्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं.