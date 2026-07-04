Home > क्राइम > जिसे 4 साल की उम्र से पाला, उसी भांजे के मामा ने करवा दिए टुकड़े-टुकड़े; पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासा!

जिसे 4 साल की उम्र से पाला, उसी भांजे के मामा ने करवा दिए टुकड़े-टुकड़े; पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासा!

पुलिस को दिए बयान में मामा ने कबूला कि भांजा उनकी बेटी के साथ रिश्ता बनाने लगा था, समझाने पर भी नहीं माना तो हत्या की साजिश रची. दोस्तों से गला दबाकर हत्या करवाई और शव के टुकड़े करके आग के हवाले कर दिया.

By: Kajal Jain | Published: July 4, 2026 10:39:42 AM IST

जिसे 4 साल की उम्र से पाला, उसी भांजे के मामा ने करवा दिए टुकड़े-टुकड़े; पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासा!
जिसे 4 साल की उम्र से पाला, उसी भांजे के मामा ने करवा दिए टुकड़े-टुकड़े; पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासा!


बिहार के वैशाली से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है जहां अपनी ही ममेरी बेटी से दिल लगा बैठे भांजे को मामा ने मौत के घाट उतार दिया है. पुलिस की   जांच से पता चला कि युवक अपनी ममेरी बहन के साथ रिलेशनशिप में था और उसकी अश्लील तस्वीरें लेकर वायरल करने की धमकी दे रहा था. इस पूरे मामले की जानकारी जब युवक के मामा जो युवती के पिता भी थे, को लगी तो युवक की मौत की खौफनाक कहानी लिख डाली.  इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की सिरे से जांच की जा रही है.

ननिहाल में पला बड़ा था युवक

यह मामला बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर का बताया जा रहा है जहां जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का जला हुआ शव मिलने की खबर लगी. पुलिस ने जांच-पड़ताल की, लेकिन शव की हालत इतनी खराब था कि उसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो गया. आखिर में पता चला कि 22 साल का युवक समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी का रहने वाला है. 4 साल की उम्र में अपनी मां के गुजर जाने के बाद ननिहाल में ही रह रहा है.

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मामा की बेटी से कर बैठा प्यार

पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि युवक के अपने ही मामा की बेटी के साथ रिलेशनशिप में था. दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे. 3 साल पहले ही परिवार के सामने दोनों के प्यार का खुलासा हुआ था जिसके बाद घर में विवाद की स्थिति पैदा होने लगी. मामा परिवार ने कई बार युवक को समझाने की कोशिश की लेकिन चेन्नई शिफ्ट होने के बावजूद युवक मामा की बेटी से संपर्क में रहा और इसकी प्राइवेट तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने लगा.

गुस्साए मामा ने कर डाला कांड

प्रेमी जोड़े के बीच हो रहे मतभेद की जानकारी मामा परिवार को लगी जिसके बाद युवक को चेन्नई से समस्तीपुर का नाम लेकर पटना स्थित अपने आवास बुला लिया जहां पहले तो युवक-युवती को समझाने-बुझाने की कोशिश की. जब बात नहीं बनी तो मामा ने युवक के अंत की कहानी लिख दी. 28 जून को अपने भांजे को दोस्तों के साथ गंगा किनारे भेजा जहां दोस्तों ने सुनसान इलाके में ले जाकर भांजे का गला घोंटकर हत्या कर दी. 

शव के टुकड़े कर लगाई आग

आरोपी मामा की हैवानियत यही खत्म नहीं हुई. अपने भांजे के शव के टुकड़े करवाए और आग लगाकर जला दिया ताकि किसी को शक न हो. स्थानीय पुलिस की ओर से सख्त पूछताछ के दौरान आरोपी मामा ने अपना जुर्म कबूला और बताया कि भांजे और बेटी के बीच कई साल से प्यार-मोहब्बत का रिश्ता चल रहा था. तीन साल पहले जानकारी मिली तो दोनों को काफी बाप समझाया गया. लेकिन नजदीकियां और बढ़ने लगीं. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी मामा ने पुलिस के सामने कबूला कि भांजा बेटी के साथ रिश्ता बनाने लगा था. उसे अश्लील वीडियो भेजा तो बर्दाश्त नहीं कर पाए और हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली. हालांकि वैशाली पुलिस अभी-भी साजिश में शामिल युवक के दोस्तों की तलाश कर रहे हैं जिसके लिए अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.

ये भी पढ़ें:- डेढ़ साल तक छिपाई शादी की बात… सच खुला तो लिव-इन पार्टनर को केरोसिन डालकर जिंदा फूंका; एक रात पहले फ्लैट में हुआ था कांड!

Tags: Bihar Crime Newscrime newsFamily Disputemurder case
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