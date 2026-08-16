Bihar: पहले युवक से दोस्ती, फिर उसकी पत्नी को फंसाया, 5 साल बनाए संबंध, अब… वैशाली से आया सनसनीखेज मामला

Bihar News: बिहार के वैशाली से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का एक सनसनीखेज मामले सामने आया है. जिले के बिदुपुर की रहने वाली महिला का आरोप है कि एक युवक ने शादी का झांसा देकर 5 साल तक शारीरिक संबंध बनाया और फिर अश्लील तस्वीर वायरल करने की धमकी दी. यही नहीं युवक ने महिला पर पति से तलाक लेने के लिए दबाव बनाया. वहीं तलाक के बाद शादी से इनकार कर दिया. महिला ने मारपीट, गर्भपात कराने के लिए दबाव और धमकी देने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मामले में जांच चल रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट होगी. आरोपी सूरज के फरार होने की बात कही जा रही है और उसकी तलाश में कार्रवाई की जा रही है.

पांच साल तक बनाए शारीरिक संबंध

महिला के आरोपों के मुताबिक- “सूरज नाम के युवक ने मुझसे शादी का वादा कर करीब पांच साल मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए. उसने कहा कि वो शादी करेगा. उसके कहने पर मैंने पति से तलाक भी ले लिया, लेकिन जब शादी की बात आई तो वह मुझे छोड़कर भाग गया. वो कहता था, मेरे दोनों बच्चों को भी रखेगा. मेरे साथ उसने धोखा किया है. 2 बार गर्भपात करवाकर भाग गया. मुझे अब न्याय चाहिए.”

पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी साल 2018 में सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाना क्षेत्र के बधारी गांव में बिट्टू कुमार से हुई थी. उसके दो बच्चे हैं. एक बेटे का जन्म जनवरी 2019 में और बेटी का जन्म अप्रैल 2021 में हुआ.

उसने बताया कि अक्टूबर 2022 में वह अपने मायके बिदुपुर आई थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात देवेंद्र पंडित के बेटे सूरज कुमार से हुई. सूरज पहले से ही उसके घर आया-जाया करता था. उसने उसके पति से भी दोस्ती कर ली थी.

महिला ने बताया- “मेरे पति के पास अपना मोबाइल नहीं था, इसलिए उन्होंने सूरज को मेरा मोबाइल नंबर दे दिया था. इसी नंबर पर सूरज मुझसे बात करने लगा. कभी मेरे पति फोन नहीं उठाते थे तो मैं फोन उठा लेती थी और तभी सूरज से मेरी बातचीत होने लगी. धीरे-धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी. कभी घर में तो कभी रास्ते में हमारी मुलाकात हो जाती थी. एक दिन सूरज मेरे कमरे पर आया. उसके पास नया मोबाइल था और उसने मेरे साथ सेल्फी ली.”

फोटो वायरल करने की देता था धमकी

पीड़िता का कहना है- “उस समय मैंने इस बात को सामान्य समझा. उसने घर के दूसरे लोगों के साथ भी फोटो खींची थी, इसलिए मुझे उस समय किसी गलत बात का अंदाजा नहीं था. लेकिन, कुछ समय बाद उसी फोटो को लेकर उसने मुझे डराना शुरू कर दिया. वह कहता था कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मेरी फोटो वायरल कर देगा. मैं डर गई थी. उसने मुझ पर संबंध बनाने का दबाव बनाया. मैंने इसका विरोध किया, लेकिन वह लगातार मुझे धमकाता रहा.”

महिला ने बताया कि इसके बाद उसने मुझे घूमने के बहाने अपने साथ ले जाना शुरू किया. इसी दौरान उसने मेरे साथ संबंध बनाए. बाद में वह मुझसे लगातार शादी करने की बात कहता रहा. वह कहता था कि वह मुझसे शादी करेगा और मेरे दोनों बच्चों को भी अपनाएगा. उसके इसी भरोसे पर मैं उसके साथ रिश्ते में बनी रही. करीब पांच साल तक वह मुझे शादी का भरोसा देता रहा.

उसने बताया कि सूरज ने मुझे यह भी कहा कि तेरा पति शराब पीता है, तुझे पीटता है. वह कहता था कि मैं अपने पति से अलग हो जाऊं. मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा और बच्चों की जिम्मेदारी भी उठाउंगा. उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी बदल सकती है. साल 2023 में सूरज मुझे अपने साथ गुजरात ले गया. जाने से पहले उसने कहा कि मैं अपने पति को यह नहीं बताऊं कि मैं उसके साथ जा रही हूं.

उसने कहा कि पति से कह देना कि मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूं. मैंने उसकी बात मान ली और उसके साथ गुजरात चली गई. गुजरात पहुंचने के शुरुआती दिनों में सब ठीक था. लेकिन कुछ समय बाद उसका व्यवहार बदल गया. मैं करीब एक महीने तक उसके साथ गुजरात में रही. इसी दौरान मुझे पता चला कि उसका किसी दूसरी लड़की से भी अफेयर चल रहा है.

दो बार कराया गर्भपात

महिला ने बताया- “मैंने इसका विरोध किया तो उसने मेरे साथ मारपीट की. एक समय उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया और मेरे साथ काफी मारपीट की. मैंने वहां के थाने में शिकायत करने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे वहां से कोई मदद नहीं मिली. इसके बाद सूरज मुझे मेरे पति के पास छोड़कर चला गया.

पीड़िता ने बताया कि जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो मैंने सूरज को बताया. लेकिन उसने मुझे रखने से इनकार कर दिया. उसने मुझ पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया और मुझे दवा दी. इसके बाद मेरा गर्भपात हो गया. इसके बाद जनवरी 2023 में मैं दोबारा गर्भवती हुई. इस बार मैं बच्चे को रखना चाहती थी. करीब 3 महीने तक बच्चा मेरे गर्भ में रहा. मैंने सूरज से कहा कि अब वह मुझसे शादी कर ले और मुझे अपने साथ रखे, लेकिन उसने फिर कहा कि उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है और अभी वह मुझे नहीं रख सकता.

पांच साल तक सूरज के साथ अफेयर में रहने के बाद 2025 में मैंने अपने पति से तलाक ले लिया. मैंने सोचा कि अब मैं सूरज के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सकूंगी. तलाक के बाद मैंने सूरज से कहा कि अब वह मुझसे शादी कर ले. लेकिन, जैसे ही मैंने शादी की बात की, उसका रवैया बदल गया. अब मैं सिर्फ चाहती हूं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, मुझे सुरक्षा मिले और मुझे न्याय मिले.