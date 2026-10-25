Home > बिहार > Bihar Crime: वैशाली में जमीन विवाद में खूनी खेल, पूर्व फौजी ने सगे भाई को मारी 3 गोली; फिर कोर्ट में किया सरेंडर

Bihar Crime: वैशाली में जमीन विवाद में खूनी खेल, पूर्व फौजी ने सगे भाई को मारी 3 गोली; फिर कोर्ट में किया सरेंडर

Vaishali Crime News: जमीन को लेकर सुरेश सिंह और सोमनाथ सिंह के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. विवाद सुलझाने के लिए गांव में कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका. बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान सुरेश सिंह ने करीब छह राउंड फायरिंग की, जिसमें तीन गोलियां सोमनाथ सिंह को लगीं.

By: Hasnain Alam | Published: October 25, 2026 11:45:45 AM IST

वैशाली मर्डर केस
वैशाली मर्डर केस


Bihar Crime News: बिहार के वैशाली जिले में जमीन विवाद को लेकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. करताहा थाना क्षेत्र के धनौली गांव में पूर्व फौजी सुरेश सिंह ने अपने सगे भाई सोमनाथ सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी पिस्टल लेकर हाजीपुर कोर्ट पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने आरोपी की पत्नी को भी गिरफ्तार किया है.

जानकारी के मुताबिक, जमीन को लेकर सुरेश सिंह और सोमनाथ सिंह के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. दोनों समेत तीनों भाई एक ही जगह रहते थे. विवाद सुलझाने के लिए गांव में कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका.

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सोमनाथ सिंह को लगीं तीन गोलियां

बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान सुरेश सिंह ने करीब छह राउंड फायरिंग की, जिसमें तीन गोलियां सोमनाथ सिंह को लगीं. गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल लाइसेंसी बताई जा रही है.

पिस्टल लेकर सीधे हाजीपुर कोर्ट पहुंचा आरोपी

वारदात के बाद आरोपी सुरेश सिंह पिस्टल लेकर सीधे हाजीपुर कोर्ट पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही करताहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

Tags: bihar news
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