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Vaishali Double Murder Case: लाश पर बरसाते रहे लाठी-डंडे, लहू का तिलक लगाया; बिलखती पत्नी बोली- ‘खून के बदले खून चाहिए’

एक ही परिवार के दो भाईयों के बीत बर्षों पुराना जमीन विवाद खूनी झड़प में बदल गया. भाई और उसके बेटों ने सौतेले भाई और उसके बेटे की बेरहमी से गोली दागकर हत्या कर दी. हैवानों ने शव को भी लाठी-डंडों से पीटा और लहूलुहान कर खून से तिलक किया. जिसे लेकर परिवार और गांव में भारी आक्रोश फैला हुआ है.

By: Kajal Jain | Published: July 16, 2026 10:36:15 AM IST

Vaishali Double Murder Case: लाश पर बरसाते रहे लाठी-डंडे, लहू का तिलक लगाया; बिलखती पत्नी बोली- 'खून के बदले खून चाहिए'
Vaishali Double Murder Case: लाश पर बरसाते रहे लाठी-डंडे, लहू का तिलक लगाया; बिलखती पत्नी बोली- 'खून के बदले खून चाहिए'


बिहार के वैशाली से एक डबल मर्डर केस की खौफनाक घटना सामने आई है जिसमें एक परिवार के सदस्य ने मामूली से विवाद के पीछे पिता-बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोप है कि जब पिता-पुत्र ने निर्मम प्रताड़नाओं के बाद अपने प्राण त्याग दिए तो हैवानों ने तब भी उनके शरीर के साथ बर्बरता जारी रखी. रजासन गांव की इस वारदात ने आसपास के इलाकों में भी सनसनी मचा दी है. परिवार में मातम पसरा हुआ है जबकि गांव में आक्रोश का माहौल है. मृतक की पत्नियां चीख-पुकार कर रही हैं, विलापों के बीच पुलिस और प्रशासन से न्याय की मांग कर रही है. इस भयावह हत्याकांड के आरोपी फरार हैं जबकि शवों का पोस्टमार्टम करवाके अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है.

आखिर क्या है पूरा मामला?

यह विवाद साल 1926 का बताया जा रहा है जब मृतक मुनारिक के पिता ने पहली पत्नी फूलमति देवी के होते हुए उनकी मां लक्ष्मी देवी से शादी कर ली. वहीं से परिवार दो हिस्से में बंट गया. पहली पत्नी से मुरली राय का जन्म हुआ था और उनके दो बेटे गांव में रहकर ही खेती-बाड़ी और पशुपालन करते थे जबकि मुनरिक राय के बेटे जितेंद्र राय ने पढ़ाई-लिखाई का मार्ग चुना और 2013 में भारतीय सेना में भर्ती हो गए.

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उनकी शादी और बच्चे हो गए जिसके बाद हर 6 महीने में घर आते थे. आरोप हैं कि मुनारिक राय के सौतेले भाई मुरली राय के बेटों संजय और जगदीश ने गांव में हिंसा करके अपना दबदबा बनाया. एक गर्भवती महिला के अजन्मे बच्चे की हत्या के इल्जान में जेल भी गए लेकिन कुछ ही समय में बाहर आ गए जिसके बाद हिंसा और अपराधों के प्रति मनोबल और बढ गया.

जमीन-जायदाद को लेकर चला लंबा विवाद

दोनों सौतेले भाईयों और उनके बेटों के बीच पिता की पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चलता रहता था. मुनारिक राय अक्सर अपने सौतेले भाई के बेटों से 7 एकड़ जमीन में अपना हिस्सा मांगते थे, लेकिन जब अधिकारी नहीं मिला तो भारतीय सेना में कार्यरत बेटे ने अपनी मेहनत ने जमीन खरीदी, घर बनवाया और परिवार का पालन-पोषण खुशी-खुशी करने लगा, लेकिन सौतेले भाई मुरली को यह बात रास नहीं आई.

मुनारिक राय के घर के रास्ते पर कब्जा करके उसे बंद कर दिया. जिसे लेकर पुलिस में शिकायत की गई तो सुरक्षाबलों के हस्तक्षेप से रास्ता खोला गया, लेकिन विवाद यहीं शांत नहीं हुआ. परिवार का पुराना विवाद से हिंसा की आहत आने लगी थी. जब आर्मी मे तैनात जितेंद्र राय अपने जीजा अंतिम संस्कार से लौटकर घर पहुंचे तो पिता ने पूरा घटनाक्रम बताया जिसके बाद बेटे ने घर पर ही रुकने का फैसला किया.

घात लगाए दुश्मनों ने उतारा मौत के घाट

इधर परिवार की रंजिश इतनी बढ़ गई कि मुनारिक राय के सौतेले भाई मुरली राय और उनके बेटों ने जितेंद्र राय को धमकी दे डाली और पड़ोसी के घर से खींचकर लाठी-डंडे बरसाने चालू कर दिए. पिता मुनारिक राय पर भी ताबड़तोड़ हिंसा की और सीने पर पिस्टल रखकर गोली चला दी जिससे मुनारिक राय बदहवास होकर गिर पड़े. पिता को बचाने भागे जितेंद्र पर भी गोली बरसाई जिससे दोनों पिता-पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई. घर के सभी सदस्य बेटी के दुख से उबरे नहीं थे कि घर में दो लाशें और बिछ गई. इधर आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए.

पुलिस ने आरोपियों को दबोचा

इधर पूरे घटनाक्रम की सूचना मिलने पर जब पुलिस गांव पहुंची तो आरोपियों के छिपे होने का पता चला जिसमें से जगदीश राय को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया लेकिन रास्ते में उसने पुलिस से पिस्टलों की छिना-झपटी की और मुठभेड़ में घायल हो गया जिसके बाद उसे अस्पताल भर्ती कराया. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है लेकिन इधर मृतक जितेंद्र की पत्नी ने पति और ससुर की हत्या के आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है. विभा कुमारी का कहना है कि सरकार को पति के हत्या के आरोपियों को मौत की सजा देनी चाहिए.

वहीं मृतक की बहन का आरोप है कि आरोपियों ने उनके भाई और पिता के खून से तिलक किया था इसलिए उन्हें खून के बदले खून चाहिए. उन्होंने बताया कि जब उके पिता दम तोड़ चुके थे तो हैवानों के सिर इस कदर खून सवार था कि वो डंडे से शव को बर्बरता से पीटे जा रहे थे. आरोप है कि जब खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा था तो गांव वाले तमाशबीन बने रहे लेकिन मदद के लिए कोई नही आया.

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