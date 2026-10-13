Vaishali Boat Accident: भोज खाने जा रहे बच्चों की नाव गंगा में पलटी, 11 की मौत से मचा कोहराम; वैशाली में पसरा मातम

Vaishali Ganga River Boat Accident: बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर में गंगा नदी में मंगलवार 13 अक्टूबर 2026 को छोटी नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया. नाव पर सवार बच्चे और युवक नदी में डूब गए. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे में 11 बच्चों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि नाव पर करीब 15 से 20 लोग सवार थे. घटना के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई और परिजन अपनों की तलाश में घटनास्थल से अस्पताल तक दौड़ते नजर आए.

दवात में जा रहे थे बच्चे

यह हादसा वैशाली जिले के राघोपुर इलाके के रामपुर श्यामचंद पंचायत में हुआ. स्थानीय लोगों के मुताबिक, भगतन टोला में माता महारानी स्थान के पास सिंघेश्वर राय के घर पर दावत हो रही थी. बच्चे और कुछ जवान दावत में शामिल होने के लिए एक छोटी नाव में नदी के दूसरी तरफ जा रहे थे. बताया जा रहा है कि नाव पर करीब 15 से 20 लोग सवार थे. नाव गंगा नदी में पलट गई और यात्री पानी में गिर गए. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान शुरू किया. हालांकि, कई बच्चों को बचाया नहीं जा सका.

अस्पताल पहुंचने पर अफरा-तफरी मच गई

स्थानीय लोग पानी से निकाले गए बच्चों को राघोपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले गए. वहां डॉक्टरों ने उनमें से कई को मृत घोषित कर दिया. शुरुआती रिपोर्ट में 11 लोगों की मौत की बात कही गई थी, लेकिन बाद में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई. मारे गए बच्चों की उम्र 10 से 15 साल के बीच होने का अनुमान है. अस्पताल परिसर में परिवार के लोग गमगीन थे. एक साथ इतने बच्चों की मौत की खबर से पूरे इलाके में मातम छा गया.

SDRF की टीम मौके पर पहुंची

हादसे की खबर मिलते ही राहत और बचाव का काम शुरू हो गया. SDRF की एक टीम भेजी गई. वैशाली के पुलिस अधीक्षक, SDPO सुबोध कुमार और SDO भी पहुंचे. हादसे की वजह और उसमें सवार सभी लोगों की हालत के बारे में अभी पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है. नाव ओवरलोड थी या किसी और वजह से हादसा हुआ, यह जांच के बाद ही पता चलेगा. इस हादसे ने एक बार फिर नदियों को पार करते समय छोटी नावों पर सवार लोगों की सुरक्षा और संख्या पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.