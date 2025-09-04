केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने GST के फैसले को बताया ऐतिहासिक, बोले–रोटी, कपड़ा और मकान का सपना सच होगा

शैलेंद्र की रिपोर्ट, Jitan Ram Manjhi: जीएसटी काउंसिल के बड़े फैसले को लेकर देश में प्रतिक्रिया हो रही है। इसका स्वागत किया जा रहा है। केंद्र सरकार में मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है और कहा कि इससे आम आवाम को राहत मिलेगी। मांझी ने GST स्लैब में बदलाव के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार का यह निर्णय देश के आम आदमी को राहत देने वाला है। इस फैसले के लिए देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने आभार जताया है, साथ ही साथ केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और रेट रिलैक्सेशन पर गठित मंत्री समूह की समिति के अध्यक्ष बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को भी बधाई दी है।

मांझी ने क्या कहा?

जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना एक सार्थक संकेत है कि बिहार देश के वित्तीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। GST स्लैब में बदलाव से देश की आम जनता के जीवन को सरल बनाने में मदद तो मिलेगी ही साथ ही साथ कर प्रणाली को पारदर्शी बनाने में सहूलियत होगी। केंद्रीय मंत्री श्री मांझी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स भार को कम करने से आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत जरूरतों को ध्यान में रखते GST दरों में बदलाव से आम आदमी के उपयोग वाले दैनिक उपभोग के सामानों को सस्ता करने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है। श्री मांझी ने बीमा क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा को अधिक सुलभ बनाने के लिए GST दरों को शून्य कर दिया जाना एक ऐतिहासिक कदम है।

GST में बदलाव

केंद्रीय मंत्री मांझी ने GST में बदलाव के निर्णय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 के लिए विकसित भारत के संकल्प की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि GST प्रणाली को सरल बनाने से आम जनता को राहत और देश के साथ–साथ राज्यों के आर्थिक विकास की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा| मांझी ने कहा कि GST में बदलाव की यह पहल देश को एक सरल, पारदर्शी और जनहित वाला टैक्स सिस्टम भी देगा। एनडीए सरकार का यह एक ऐतिहासिक कदम है। केंद्रीय मंत्री ने बिहारवासियों की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार जताया है।

